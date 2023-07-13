Объявлен состав жюри Венецианского кинофестиваля

Его председателем станет Дэмьен Шазелл

Юбилейный 80-й киносмотр в Венеции пройдет с 30 августа по 9 сентября. Пресс-служба смотра сообщила о том, кто будет судить конкурсантов в этом году

Жюри возглавит Дэмьен Шазелл. Компанию ему составят режиссеры Мартин Макдона, Джейн Кэмпион, Миа Хансен-Лёв, Лора Пойтрас, Сантьяго Митре, Габриэле Майнетти, актер Салех Бакри, актриса Шу Ци.

Фильмом открытия Венецианского кинофестиваля станет мелодрама ПРЕТЕНДЕНТЫ с Зендеей в главной роли.

Программа фестиваля будет объявлена 25 июля.

Фото: Википедия