Объявлен состав жюри Венецианского кинофестиваля
Автор: БК
13 июля 2023
Его председателем станет Дэмьен Шазелл
Юбилейный 80-й киносмотр в Венеции пройдет с 30 августа по 9 сентября. Пресс-служба смотра сообщила о том, кто будет судить конкурсантов в этом году
Жюри возглавит Дэмьен Шазелл. Компанию ему составят режиссеры Мартин Макдона, Джейн Кэмпион, Миа Хансен-Лёв, Лора Пойтрас, Сантьяго Митре, Габриэле Майнетти, актер Салех Бакри, актриса Шу Ци.
Фильмом открытия Венецианского кинофестиваля станет мелодрама ПРЕТЕНДЕНТЫ с Зендеей в главной роли.
Программа фестиваля будет объявлена 25 июля.
Фото: Википедия
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