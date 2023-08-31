Режиссер Лилиана Кавани получила почетный приз Венецианского кинофестиваля

Почетного «Золотого льва» постановщику вручила актриса Шарлотта Рэмплинг

Вчера, 30 августа, стартовал 70-й Венецианский кинофестиваль. Почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф на церемонии открытия смотра получила 90-летняя режиссер Лилиана Кавани.

«Я первая женщина, которая удостоилась этой награды, – сказала она. – В мире много женщин-сценаристов и режиссеров, которые работают так же, как и мужчины. Это не очень правильно, если мы не дадим им шанс быть увиденными. Думаю, что фестиваль тоже должен учитывать это».

Постановщик удостоилась стоячей овации зала во время получения статуэтки из рук актрисы Шарлотты Рэмплинг, которая в 1974 году исполнила главную роль в ее фильме НОЧНОЙ ПОРТЬЕ.

В этом году вне конкурса на Венецианском кинофестивале также будет представлена новая режиссерская работа Кавани – драма СРОК ВРЕМЕНИ (L’ordine del tempo), где помимо итальянских звезд также сыграла Ксения Раппопорт.

Фото: соцсети фестиваля