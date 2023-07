Объявлена программа 80-го Венецианского кинофестиваля 

Туда вошли картины Брэдли Купера, Софии Копполы, Авы Дюверней и Дэвида Финчера

Новые фильмы ведущих режиссеров США, включая Дэвида Финчера, Софию Копполу, Аву ДюВерней, Майкла Манна, Брэдли Купера и Уэса Андерсона, будут представлены на Венецианском кинофестивале вместе с европейскими, латиноамериканскими и азиатскими проектами. Такой список участников является явным признаком того, что ущерб от забастовок SAG-AFTRA удалось свести к минимуму.

Несколько дней назад организаторы заменили фильм открытия. Вместо ПРЕТЕНДЕНТОВ (режиссер Лука Гуаданьино) на фестивале покажут картину Эдоардо Де Анджелиса КАПИТАН из-за нежелания продюсеров устраивать мировую премьеру без звезд из США. Тем не менее, состав фестиваля определенно не пострадал от ухода американских проектов.

«Прошедшая неделя была немного неспокойной из-за забастовки актеров, которая в сочетании с забастовкой сценаристов застала нас немного врасплох», — сказал художественный руководитель Венеции Альберто Барбера.

80-й венецианский фестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Основной конкурс

КАПИТАН, Эдоардо Де Анджелис (Италия) — фильм открытия

THE PROMISED LAND, Николай Арсель (Дания, Германия, Швеция)

DOGMAN, Люк Бессон (Франция)

LE BÊTE, Бертран Бонелло (Франция, Канада)

HORS-SAISON, Стефан Бризе (Франция)

ENEA, Пьетро Кастеллитто (Италия)

MAESTRO, Брэдли Купер (США)

PRISCILLA, София Коппола (США, Италия)

FINALLY DAWN, Саверио Костанцо (Италия)

LUBO, Джорджо Диритти (Италия)

ORIGIN, Ава Дюверней (США)

THE KILLER, Дэвид Финчер (США)

MEMORY, Мишель Франко (Мексика, США)

IO CAPITANO, Маттео Гарроне (Италия, Бельгия)

EVIL DOES NOT EXIST, Рюсукэ Хамагути (Япония)

THE GREEN BORDER, Агнешка Холланд (Чехия, Польша, Бельгия)

THE THEORY OF EVERYTHING, Тимм Крегер (Германия, Австрия, Швейцария)

POOR THINGS, Йоргоса Лантимоса (Великобритания)

EL CONDE, Пабло Ларраина (Чили)

FERRARI, Майкл Манн (США)

ADAGIO, Стефано Соллима (Италия)

WOMAN OF, Малгожата Шумовска, Михал Энглерт (Польша, Швеция)

HOLLY, Фиен Торч (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция)



Секция «Горизонты»

A CIELO APERTO, Мариана Арриага, Сантьяго Арриага (Мексика, Испания)

EL PARAISO, Энрико Мария Артале (Италия)

BEHIND THE MOUNTAINS, Мохаммед Бен Аттиа (Тунис, Бельгия, Франция, Саудовская Аравия, Катар)

TATAMI, Гай Натив, Зар Амир Эбрахими (Джорджия, США)

PARADISE IS BURNING, Мика Густавсон (Швеция, Италия, Дания, Финляндия)

THE FEATHERWEIGHT, Роберт Колони (США)

INVELLE, Симоне Масси (Италия, Швейцария)

HESITATION WOUND, Сельман Накар (Турция, Испания, Румыния, Франция)

HEARTLESS, Нара Норманде, Тиао (Бразилия, Франция, Италия)

UNA STERMINATA DOMENICA, Ален Паррони (Италия, Германия, Ирландия)

CITY OF WIND, Лхагвадулам Пурев-Очир (Франция, Монголия, Португалия, Нидерланды)

ЕXPLANATION FOR EVERYTHING, Габор Рейс (Венгрия, Словакия)

GASOLINE RAINBOW, Билл Росс, Тернер Росс (США)

EN ATTENDANT LA NUIT, Селин Рузе (Франция, Бельгия)

HOUSEKEEPING FOR BEGINNERS, Горан Столевски (Северная Македония, Польша, Хорватия, Сербия, Косово)

SHADOW OF FIRE, Шинья Цукамото (Япония)

DORMITORY, Нехир Туна (Турция, Германия, Франция)

Секция «Горизонты Экстра»

BOTA JONË, Луана Барджами (Косово, Франция)

FOREVER FOREVER, Анна Бурячкова (Украина, Нидерланды)

THE RESCUE, Даниэла Гогги (Аргентина, США)

DAY OF THE FIGHT, Джек Хьюстон (США)

IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS, Роберт Лоренц (Ирландия)

FELICITÀ, Микаэла Рамазотти (Италия)

PET SHOP BOYS, Олмо Шнабель (Италия, Великобритания, Мексика)

STOLEN, Каран Теджпал (Индия)

L’HOMME D’ARGILLE, Анаис Теллен (Франция)



Секция «Вне конкурса» — сериалы

«D’argent et de sang» (эпизоды 1-12), Ксавье Джанноли, Фредерик Планшон (Франция, Бельгия)

«I Know Your Soul» (эпизоды 1-2), авторы сценария Ясмила Збанич и Дамир Ибрагимович, режиссеры Ален Дриевич и Нермин Хамзагич (Босния и Герцеговина)

Секция «Вне конкурса» — документальные проекты

AMOR, Вирджиния Элеутери Серпьери (Италия, Литва)

FRENTE A GUERNICA, Ервант Джаникян, Анджела Риччи Лукки (Италия)

НOLLYWOODGATE, Ибрагим Нашат (Германия, США)

RYUICHI SAKAMOTO — OPUS, Нео Сора (Япония)

ENZO JANNACCI VENGO ANCH’IO, Джорджо Верделли (Италия)

MENUS PLAISIRS, Фредерик Вайзман (Франция)

Секция «Вне конкурса» — игровые проекты

SOCIETY OF THE SNOW, Х.А. Байона (Испания, Уругвай, Чили)

ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ, Вуди Аллен (Франция, Великобритания)

THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR, Уэс Андерсон (США)

THE PENITENT, Лука Барбарески (Италия)

L’ORDINE DEL TEMPO, Лилиана Кавани (Италия)

VIVANTS, Аликс Делапорт (Франция, Бельгия)

WELCOME TO PARADISE, Леонардо ди Констанцо

DAAAAAALI!, Квентин Дюпье (Франция)

THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL, Уильям Фридкин

MAKING OF, Седрик Кан (Франция)

AGGRO DR1FT, Хармони Корин (США)

HIT MAN, Ричард Линклейтер (США)

ДВОРЕЦ, Роман Полански (Польша, Франция)

SNOW LEOPARD, Пема Цеден (Китай)

Фото: labiennale.org