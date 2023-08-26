Венецианский кинофестиваль смог договориться о присутствии звезд во время забастовки актеров

Среди подтвержденных имен – Адам Драйвер, Пенелопа Круз, Мадс Миккельсен, Джессика Честейн и другие

Венецианский кинофестиваль все-таки не остается без звезд из-за голливудской забастовки актеров – Deadline выяснил, кто из артистов приедет на остров Лидо, чтобы представить проекты из конкурсной программы смотра.

Актерский состав фильма Майкла Манна ФЕРРАРИ будет в Венеции практически в полном составе: Адам Драйвер, Патрик Демпси, Джек О’Коннелл и Пенелопа Круз – под вопросом пока остается появление Шейлин Вудли.

Некоторое время назад продюсерам фильма удалось заключить временное соглашение с Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) на промо-кампанию картины, однако было неизвестно, захотят ли сами артисты участвовать в промо из-за возможной реакции общественности. Так или иначе, гильдия остается непреклонной – по ее мнению, актеры проектов, получивших временные соглашения, обязаны присутствовать на фестивалях для продвижения своих картин, потому что это помогает и самой забастовке, и индустрии независимого кино.

Среди других подтвержденных имен на Венецианском кинофестивале – Мадс Миккельсен (с датским фильмом МЕЧ КОРОЛЯ), Калеб Лэндри Джонс и Джоджо Т. Гиббс (с ДОГМЕНОМ Люка Бессона, также получившим временное разрешение от гильдии), Петер Саарсгард и Билли Магнусен (актеры приедут на смотр как исполнительные продюсеры комедийного триллера ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ) и Ольга Куриленко (сериал Of Blood and Money).

Также на Лидо ожидаются звезды байопика ПРИСЦИЛЛА Софии Копполы – Джейкоб Элроди и Кэйли Спэни, сыгравшие короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его супругу, а также сама Присцилла Пресли.

Сообщается, что актерские составы двух картин Netflix – УБИЙЦЫ Дэвида Финчера и МАЭСТРО Брэдли Купера, а также фильма Йоргоса Лантимоса БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ не приедут представлять проекты в Венецию.

Так или иначе, некоторые актеры даже из нестудийных проектов решили воздержаться от поездок во время забастовки гильдии актеров. Среди них – звезды фильма ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ Уиллем Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири, а также Лиам Нисон, сыгравший в триллере НА ЗЕМЛЕ СВЯТЫХ И ГРЕШНИКОВ.

Под вопросом до сих пор остается появление Глена Пауэлла, Микки Рурка, Леи Сейду и Джорджа МакКея. Организаторы фестиваля до сих пор не подтвердили появление Джессики Честейн в рамках премьеры фильма ПАМЯТЬ, но инсайдеры уверены в ее приезде.

Режиссерский состав смотра этого года максимально звездный: Дэвид Финчер, София Коппола, Майкл Манн, Ричард Линклейтер, Вуди Аллен, Йоргос Лантимос и дебютант в полном метре – актер Джек Хьюстон. Deadline отмечает, что несмотря на то, что некоторые из постановщиков являются членами гильдии сценаристов, они будут присутствовать на фестивале как режиссеры. Также есть шанс, что в Венецию заглянут Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе, выступившие продюсерами МАЭСТРО.

Среди анонсированных европейских и азиатских актеров: Тони Люн, который получит почетную награду за вклад в кинематограф, звезда ВЕЛИКОЙ ИРОНИИ Вуди Аллена, француженка Валери Лемерсье, а также актеры новой работы Романа Полански ДВОРЕЦ – Фанни Ардан, Жуакин де Алмейд, Александр Петров, Лука Барбарески и Фортунато Черлино.

70-й Венецианский кинофестиваль откроется в следующую среду, 30 августа, итальянской военной драмой КОМАНДАНТЕ. Первоначально смотр планировал показать ПРЕТЕНДЕНТОВ Луки Гуаданьино с Зендаей в главной роли, но премьера картины была перенесена на следующий год из-за забастовки гильдии актеров.

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ