Жюри Венецианского кинофестиваля выступило в поддержку бастующих сценаристов

Дэмьен Шазелл, Мартин МакДона и Лора Пойтрас появились в футболках в поддержку Гильдии сценаристов

Никто не сомневался, что забастовка гильдий сценаристов и актеров станет важной темой Венецианского кинофестиваля этого года, однако мало кто ожидал, что это случится на первой же пресс-конференции.

The Hollywood Reporter сообщает, что председатель основного конкурса, режиссер Дэмьен Шазелл и его коллеги по жюри и цеху – Мартин МакДона и Лора Пойтрас – появились на встрече с журналистами в футболках в поддержку Гильдии сценаристов США (WGA). Отвечая на вопрос о футболке, Шазелл отметил, что сейчас в Голливуде непростое время для работающих сценаристов, актеров и членов съемочной группы, поэтому он решил таким образом выразить свою поддержку. «Люди должны получать вознаграждение за каждое созданное произведение искусства», – заявил постановщик.

70-й Венецианский кинофестиваль откроется сегодня, 30 августа, итальянской военной драмой КОМАНДАНТЕ.

Фото: кадр из трансляции на официальном канале фестиваля в YouTube