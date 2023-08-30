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Жюри Венецианского кинофестиваля выступило в поддержку бастующих сценаристов

Автор: Илья Кувшинов

30 августа 2023

Дэмьен Шазелл, Мартин МакДона и Лора Пойтрас появились в футболках в поддержку Гильдии сценаристов

Никто не сомневался, что забастовка гильдий сценаристов и актеров станет важной темой Венецианского кинофестиваля этого года, однако мало кто ожидал, что это случится на первой же пресс-конференции.

The Hollywood Reporter сообщает, что председатель основного конкурса, режиссер Дэмьен Шазелл и его коллеги по жюри и цеху – Мартин МакДона и Лора Пойтрас – появились на встрече с журналистами в футболках в поддержку Гильдии сценаристов США (WGA).

Отвечая на вопрос о футболке, Шазелл отметил, что сейчас в Голливуде непростое время для работающих сценаристов, актеров и членов съемочной группы, поэтому он решил таким образом выразить свою поддержку. «Люди должны получать вознаграждение за каждое созданное произведение искусства», – заявил постановщик.

70-й Венецианский кинофестиваль откроется сегодня, 30 августа, итальянской военной драмой КОМАНДАНТЕ.

Фото: кадр из трансляции на официальном канале фестиваля в YouTube

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