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Общество специалистов по визуальным эффектам объявило лауреатов премии за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

12 февраля 2025

Обладателем главного приза стала «Планета обезьян: Новое царство»

11 февраля Общество специалистов по визуальным эффектам в 23-й раз вручило свою ежегодную профессиональную премию VES Awards.

Главная награда за лучшие эффекты досталась картине Уэса Болла ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО.

Лидерами по количеству упоминаний (4) оказались фантастический фильм Дени Вильнева ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ и анимационный проект ДИКИЙ РОБОТ.

Список некоторых лауреатов
• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО
• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
• Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме – ДИКИЙ РОБОТ
• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Сегун», пилот
• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Пингвин», 3-я серия “Bliss”
• Лучший анимированный персонаж в фотореалистичном фильме – Робби Уильямс (БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА)
• Лучший анимированный персонаж в анимационном фильме – робот Роз (ДИКИЙ РОБОТ)

Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО

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