Общество специалистов по визуальным эффектам объявило лауреатов премии за 2024 год
Обладателем главного приза стала «Планета обезьян: Новое царство»
11 февраля Общество специалистов по визуальным эффектам в 23-й раз вручило свою ежегодную профессиональную премию VES Awards.
Главная награда за лучшие эффекты досталась картине Уэса Болла ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО.
Лидерами по количеству упоминаний (4) оказались фантастический фильм Дени Вильнева ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ и анимационный проект ДИКИЙ РОБОТ.
Список некоторых лауреатов
• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО
• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
• Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме – ДИКИЙ РОБОТ
• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Сегун», пилот
• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Пингвин», 3-я серия “Bliss”
• Лучший анимированный персонаж в фотореалистичном фильме – Робби Уильямс (БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА)
• Лучший анимированный персонаж в анимационном фильме – робот Роз (ДИКИЙ РОБОТ)
Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр из фильма ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО