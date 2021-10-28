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Объявлены победители первого этапа 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

Автор: Виолетта Палий

28 октября 2021

Следующий этап пройдет с 15 по 19 ноября

7 октября завершился первый, российский этап 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. По итогам определены пять фильмов студентов ВГИК, которые представят Россию на международном этапе 15-19 ноября.  

• Гран-при – режиссер Виктор Салимьянов УБИЙЦА, мастерская А.А. Эшпая и В.А. Фенченко
• За лучшую работу режиссера в игровом фильме – режиссер Глеб Прохоров ДВЕ ПУЛИ, мастерская В.Ю. Абдрашитова, А.В. Сиренко
• За лучшую работу режиссера в неигровом фильме – режиссер Иван Родин СЧАСТЛИВЫЙ, мастерская С.В. Мирошниченко, С. Л. Зоновой
• За лучшую работу режиссера анимации – режиссер Валентин Тютерев СБЛИЖЕНИЕ, мастерская А.М. Демина
• Приз за лучший фильм по мнению зрителей – режиссер Кристина Ширинова АККЛИМАТИЗАЦИЯ, мастерская В.В. Меньшова

Крупнейший студенческий кинофестиваль мира традиционно проводится в два этапа. Первый этап открылся 18 октября с конкурсного отбора – по сути, смотра всех творческих сил самого ВГИКа. В нем участвовали мастерские, факультеты, кафедры ВГИКа, Высшие курсы ВГИК и колледж кино, филиалы института в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону. Процедура отбора, в отличие от других фестивалей, была открытой и проводилась в формате публичного конкурса, в котором голосовали за понравившиеся работы не только мастера, но и сами студенты, и зрители фестиваля.

Генеральным спонсором фестиваля в 2021 году выступило ПАО «Газпром». Спонсором фестиваля в 2021 году выступил «Газпромбанк». Генеральным партнером конкурса является онлайн-кинотеатр KION. Под эгидой компании «Иннопрактика» учреждена специальная номинация «Глобальные ценности». Фестиваль поддерживает киностудия «СинеЛаб» и вручает победителям некоторых номинаций сертификат на постпродакшн в студийном комплексе.

Генеральный продюсер Федор Попов: «Я рад констатировать небывалый интерес к нашему фестивалю. В этом году в российском этапе отсмотрено 40 часов студенческих фильмов, для сравнения в прошлом ─ 30 часов. Участниками международного этапа станут 48 стран мира: это четверть государств планеты! Впервые участие в фестивале примут 8 стран с африканского континента. Это говорит о том, что интерес к фестивалю растет из года в год, и поддержка Министерства культуры, наших спонсоров и партнеров ─ не напрасна». 

По итогам отбора профессиональному жюри было представлено десять часов короткометражных фильмов. Возглавил жюри первого этапа режиссер Николай Лебедев. В оценке работ также участвовали Наталья Исакова, креативный директор МТС Медиа/KION, Анна Крейчман, сценарист, главный редактор IVI originals; оператор Кирилл Клепалов; документалист, главный режиссёр телеканала «Россия-1» Дмитрий Грачев, звукорежиссер Максим Беловолов; шеф-редактор компании Disney в России и СНГ Анна Когатько; художник-постановщик Эдуард Гизатуллин.

Работы первого этапа также оценивало студенческое жюри. Его возглавила молодой режиссер Атана Агрба, победитель 40-го фестиваля ВГИК. В состав жюри вошли студенты МГУ, МХАТа, ГИТИСа, ВШЭ и Высших курсов сценаристов и режиссеров. 

41-й Международный студенческий кинофестиваль ВГИК проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального Фонда поддержки правообладателей. 

В этом году на фестиваль было подано 267 заявок от 114 киношкол. Отобрано 70 фильмов от 46 киношкол из 48 стран. Впервые на фестивале представят работы участников с африканского континента: Ганы, Зимбабве, Кении, Сенегала, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судана.

Второй, международный этап фестиваля пройдет с 15 по 19 ноября. Жюри международного этапа возглавит российская актриса Елена Лядова.

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