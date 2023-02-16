Viasat объединит свои каналы под общим брендом viju

13 платных телеканалов обновят нейминг, логотипы и фирменный стиль

С 1 марта 2023 года группа компаний «Виасат» объединит все свои телеканалы под брендом viju. TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Sport и пакет ViP получат новые названия, эмблемы и фирменный стиль.

Свое решение о ребрендинге руководство группы компаний объясняет высокой дифференцированностью своих продуктов. Согласно проведенному исследованию, сейчас зрители телеканалов ассоциируют кино и сериалы с брендом TV1000, а познавательный и спортивный контент связывают с названием Viasat. Пользователям также доступен пакет ViP, включающий в себя шесть телеканалов разных жанров, и стриминговый сервис viju. Такое количество разных брендов сложнее продвигать в одинаковом стиле, поэтому группа компаний решила объединить все продукты в единую бренд-систему viju («вижу»).

Каналы, доступные в базовых пакетах операторов, получат названия:

• viju TV1000,

• viju TV1000 русское,

• viju TV1000 action,

• viju Explore,

• viju Nature,

• viju History.

Пакет ViP изменит свое название на viju+. В его состав по-прежнему будут входить шесть телеканалов с обновленными брендами:

• viju+ Premiere,

• viju+ Megahit,

• viju+ Comedy,

• viju+ Serial,

• viju+ Sport.

Канал Viasat Nature/History HD изменит название, став viju+ Planet.

Для ребрендинга были разработаны новые логотипы в единой стилистике, при этом контентное наполнение каналов и их фирменные цвета останутся неизменными. Объединенная бренд-система призвана усилить эмоциональную связь со зрителем, сделать продукцию группы компаний ближе к нему.

Впервые Viasat представила новый бренд viju в 2020 году подписчикам своего стримингового сервиса ViP Play. В компании пришли к выводу, что аудитория готова к переменам и хорошо реагирует на новый имидж.

Группа компаний «Виасат» входит в объединение «Национальная Медиа Группа» и занимает лидирующее место среди негосударственных холдингов платного ТВ по доле аудитории. В России и странах СНГ «Виасат» владеет 13 популярными каналами платного телевидения и стриминговым сервисом. TV1000 Русское кино и TV1000 занимают первую и вторую строчки рейтинга Mediascope по накопленному охвату. Предыдущий ребрендинг продуктов медиагруппы произошел в 2014 году, когда восемь телеканалов холдинга изменили свое эфирное оформление.