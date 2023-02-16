top banner

Viasat объединит свои каналы под общим брендом viju

Автор: БК

16 февраля 2023

13 платных телеканалов обновят нейминг, логотипы и фирменный стиль

С 1 марта 2023 года группа компаний «Виасат» объединит все свои телеканалы под брендом viju. TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Sport и пакет ViP получат новые названия, эмблемы и фирменный стиль. 

Свое решение о ребрендинге руководство группы компаний объясняет высокой  дифференцированностью своих продуктов. Согласно проведенному исследованию, сейчас зрители телеканалов ассоциируют кино и сериалы с брендом TV1000, а познавательный и спортивный контент связывают с названием Viasat. Пользователям также доступен пакет ViP, включающий в себя шесть телеканалов разных жанров, и стриминговый сервис viju. Такое количество разных брендов сложнее продвигать в одинаковом стиле, поэтому группа компаний решила объединить все продукты в единую бренд-систему viju («вижу»).

Каналы, доступные в базовых пакетах операторов, получат названия: 

• viju TV1000, 
• viju TV1000 русское,
• viju TV1000 action,
• viju Explore, 
• viju Nature,
• viju History.

Пакет ViP изменит свое название на viju+. В его состав по-прежнему будут входить шесть телеканалов с обновленными брендами: 

• viju+ Premiere, 
• viju+ Megahit, 
• viju+ Comedy, 
• viju+ Serial,
• viju+ Sport. 

Канал Viasat Nature/History HD изменит название, став viju+ Planet.

Для ребрендинга были разработаны новые логотипы в единой стилистике, при этом контентное наполнение каналов и их фирменные цвета останутся неизменными. Объединенная бренд-система призвана усилить эмоциональную связь со зрителем, сделать продукцию группы компаний ближе к нему.

Впервые Viasat представила новый бренд viju в 2020 году подписчикам своего стримингового сервиса ViP Play. В компании пришли к выводу, что аудитория готова к переменам и хорошо реагирует на новый имидж.

Группа компаний «Виасат» входит в объединение «Национальная Медиа Группа» и занимает лидирующее место среди негосударственных холдингов платного ТВ по доле аудитории.  В России и странах СНГ «Виасат» владеет 13 популярными каналами платного телевидения и стриминговым сервисом.  TV1000 Русское кино и TV1000 занимают первую и вторую строчки рейтинга Mediascope по накопленному охвату. Предыдущий ребрендинг продуктов медиагруппы произошел в 2014 году, когда восемь телеканалов холдинга изменили свое эфирное оформление. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Официальная касса России: «Чебурашка» в седьмой раз возглавил бокс-офис
Подробнее
Проекты Disney исчезнут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «Чебурашка» по-прежнему опережает все новинки
Подробнее
Международная касса: «Титаник» соревнуется с сиквелом «Аватара»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Свободные отношения»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 6 по 12 февраля
Подробнее
День святого Валентина в 2023 году стал худшим по сборам за 10 лет
Подробнее
Глава Disney не возражает против продажи сервиса Hulu
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 февраля 2023 года
Подробнее
Роскомнадзор запустил систему распознавания запрещенного контента
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Непослушная»
Подробнее
ИРИ обновил состав конкурсного комитета
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Свободные отношения» стартуют со второго места
Подробнее
Сергей Косинский назначен новым заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа»
Подробнее
Американская касса: бокс-офис на уикенде Супербоула возглавила новинка
Подробнее
Касса России: «Свободные отношения» замкнули пьедестал
Подробнее
Состоялась премьера фильма «Моя пиратская свадьба»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 февраля
Подробнее
Прошел спецпоказ мультфильма «Снежная королева: Разморозка»
Подробнее
В столице пройдут Дни документального кино Красноярского края
Подробнее