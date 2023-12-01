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«Виасат» запустил канал для женской аудитории

Автор: БК

1 декабря 2023

Вещание viju TV1000 новелла началось 27 ноября

27 ноября «Виасат» запустил свой четырнадцатый канал – им стал viju TV1000 новелла, рассчитанный на женскую аудиторию.

В библиотеку вошли полюбившиеся зрительницам российские и зарубежные мелодрамы и романтические сериалы. На момент запуска телеканала отобрано более 1500 часов сериального контента – «Гостиница “Россия”», «Склифосовский», «Чужая кровь», «Три дороги», «Отчаянные», «Парфюмерша», «Пуанты для плюшки» и многие другие проекты.

«viju TV1000 новелла будет интересен зрительницам, умело совмещающим домашние дела, работу и заботу о семье. Телеканал станет прекрасным «островком» отдыха, где можно будет отвлечься от повседневной суеты и посмотреть любимые сериалы без рекламы», – заявил генеральный директор «Виасат» Алексей Кроль.

Вещание viju TV1000 новелла доступно на спутнике «Экспресс-80» в формате SD, а также на платформах «Медиалогистика» и «ГеоТелекоммуникации» в SD и HD-качестве.

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