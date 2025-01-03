«Волшебник Изумрудного города» заработал больше миллиарда в российском прокате

Картина Игоря Волошина стала первым «миллиардником» 2025 года

Согласно данным ЕАИС на 1:30 (МСК) 3 января, кассовые сборы ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА составили 1,1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Важно отметить, что цифры ЕАИС могут быть не до конца точными, потому что за минувшие два дня в работе сервиса произошло уже несколько сбоев.

Фильм Игоря Волошина стал 30-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и первой за 2025 год.

Приключенческая сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА вышла на экраны кинотеатров 1 января.

Фото: кадр со съемок фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА