top banner

Warner Bros. будет снимать новые фильмы по «Властелину колец»

24 февраля 2023

Кинематографисты расширят фэнтези-мир Питера Джексона

Компания Warner Bros. заключила многолетнее соглашение со шведским игровым гигантом Embracer Group, которому принадлежат права на киноадаптации книг Джона Р. Р. Толкина. В ближайшее время начнется производство полнометражных фильмов в знаменитой вселенной.  Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление руководителей Warner Bros. Майка Де Луки и Пэм Абди. Проекты будут разрабатываться подразделением WB New Line Cinema. 

Пока неизвестно, каким именно событиям из мира Средиземья будут посвящены новые картины, не говорится и о сроках реализации проектов. К работе еще не присоединились кинематографисты. Тем не менее, автор экранизаций ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ и ХОББИТА Питер Джексон и его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс заявили, что Warner Bros. и Embracer консультировались с ними при заключении соглашения. «Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними и дальше, чтобы узнать их видение развития франшизы», — заявили Джексон, Уолш и Бойенс. 

В заявлении Warner Bros. подчеркивается, что в будущем компания не планирует делать ремейки или переосмыслять кинотрилогии, снятые Питером Джексоном. Вместо этого они намерены «расширить» существующий кинематографический мир. Первая экранизация «Властелина колец», поставленная Питером Джексоном, собрала почти $3 млрд по всему миру; последующая работа режиссера, основанная на «Хоббите» Толкина, показала в прокате сопоставимые цифры. В России и СНГ сборы второй киноэпопеи превысили 4,58 млрд рублей.

«Двадцать лет назад New Line пошла на беспрецедентный риск, чтобы перенести на большой экран невероятные истории, персонажей и мир «Властелина колец». В результате на свет появилась серия фильмов, любимая несколькими поколениями фанатов. Но несмотря на размах и внимание к деталям, с которым создавались две трилогии, в кино мы смогли увидеть лишь малую часть огромной и сложной вселенной, придуманной Дж. Р. Р. Толкином. Возможность глубже исследовать мир Средиземья и пригласить в это путешествие поклонников — настоящая честь для нас», — говорится в заявлении WB.

Договоренности, достигнутые WB и Embracer, касаются лишь прав на создание полнометражных фильмов. Телевизионными адаптациями вселенной Толкина по-прежнему может заниматься лишь Amazon. В 2022 году вышел первый сезон шоу «Властелин колец: Кольца власти». 

Больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные сериалы 2022 года в России
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Праведник» сместил «Чебурашку» с первой строчки
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 13 по 19 февраля
Подробнее
Касса четверга: драма «Праведник» стартовала выше ожиданий
Подробнее
Создатели «Нюрнберга» ответили на вопросы журналистов
Подробнее
Международная касса: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» возглавил мировой прокат
Подробнее
Официальная касса России: в отечественном прокате наконец произошла смена лидера
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 февраля 2023 года
Подробнее
Касса России: «Праведник» – новый лидер уикенда
Подробнее
Состоялась премьера фильма «Папы против мам»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папы против мам» обошли все новинки с большим отрывом
Подробнее
Число российских сайтов с пиратским контентом резко выросло
Подробнее
Барометр «Оскара»: объявлены лауреаты премии Гильдии режиссеров США
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 февраля
Подробнее
«На западном фронте без перемен» стал триумфатором премии BAFTA
Подробнее
Американская касса: бокс-офис уверенно возглавил новый блокбастер Marvel
Подробнее
В столице прошла премьера мультфильма «Рок дог 3: Битва за бит»
Подробнее
В Москве состоялась премьера исторической драмы «Нюрнберг»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Праведник» предсказуемо первый
Подробнее
Warner Bros. будет снимать новые фильмы по «Властелину колец»
Подробнее