Warner Bros. будет снимать новые фильмы по «Властелину колец»

Кинематографисты расширят фэнтези-мир Питера Джексона

Компания Warner Bros. заключила многолетнее соглашение со шведским игровым гигантом Embracer Group, которому принадлежат права на киноадаптации книг Джона Р. Р. Толкина. В ближайшее время начнется производство полнометражных фильмов в знаменитой вселенной. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление руководителей Warner Bros. Майка Де Луки и Пэм Абди. Проекты будут разрабатываться подразделением WB New Line Cinema.

Пока неизвестно, каким именно событиям из мира Средиземья будут посвящены новые картины, не говорится и о сроках реализации проектов. К работе еще не присоединились кинематографисты. Тем не менее, автор экранизаций ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ и ХОББИТА Питер Джексон и его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс заявили, что Warner Bros. и Embracer консультировались с ними при заключении соглашения. «Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними и дальше, чтобы узнать их видение развития франшизы», — заявили Джексон, Уолш и Бойенс.

В заявлении Warner Bros. подчеркивается, что в будущем компания не планирует делать ремейки или переосмыслять кинотрилогии, снятые Питером Джексоном. Вместо этого они намерены «расширить» существующий кинематографический мир. Первая экранизация «Властелина колец», поставленная Питером Джексоном, собрала почти $3 млрд по всему миру; последующая работа режиссера, основанная на «Хоббите» Толкина, показала в прокате сопоставимые цифры. В России и СНГ сборы второй киноэпопеи превысили 4,58 млрд рублей.

«Двадцать лет назад New Line пошла на беспрецедентный риск, чтобы перенести на большой экран невероятные истории, персонажей и мир «Властелина колец». В результате на свет появилась серия фильмов, любимая несколькими поколениями фанатов. Но несмотря на размах и внимание к деталям, с которым создавались две трилогии, в кино мы смогли увидеть лишь малую часть огромной и сложной вселенной, придуманной Дж. Р. Р. Толкином. Возможность глубже исследовать мир Средиземья и пригласить в это путешествие поклонников — настоящая честь для нас», — говорится в заявлении WB.

Договоренности, достигнутые WB и Embracer, касаются лишь прав на создание полнометражных фильмов. Телевизионными адаптациями вселенной Толкина по-прежнему может заниматься лишь Amazon. В 2022 году вышел первый сезон шоу «Властелин колец: Кольца власти».

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