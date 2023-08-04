Треть онлайн-кинотеатров России подняла цены в этом году

Участники рынка утверждают, что рост произошел из-за увеличения стоимости контента

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily по запросу РБК проанализировало динамику цен на подписки российских онлайн-кинотеатров за последний год – по их подсчетам, у трех из девяти видеосервисов плата за доступ к контенту по итогам истекшего первого полугодия увеличилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.



Наибольший рост – плюс 50%, до 299 рублей в месяц за подписку, – был зафиксирован у «Кинопоиска», а услуги KION подорожали на 25%, до 249 рублей в месяц.



В пресс-службе «Кинопоиска» настаивают, что стоимость подписки на «Плюс», который помимо самого онлайн-кинотеатра включает в себя «Яндекс.Музыку» и ряд других функций, не повышали, а лишь отменили базовый тариф стоимостью 199 рублей, оставив тариф «Мульти» за 299 рублей. Представители KION, в свою очередь, отметили, что сервис стремится «соответствовать запросам аудитории», поэтому регулярно пополняет библиотеку проектов и производит новый контент, стоимость производства которого растет с каждым днем.



Также на 50% поднял свои расценки онлайн-кинотеатр Premier (до 299 рублей в месяц), однако это повышение распространяется только на новых подписчиков. В пресс-службе сервиса это повышение назвали «небольшим» и не влияющим на число подписчиков, а также заявили, что на рынке «давно наблюдается рост цен как на производство контента, так и на программное обеспечение и другие IT-технологии, необходимые для работы сервисов».



Единственный онлайн-кинотеатр, не поднявший, а снизивший стоимость подписки по сравнению с первым полугодием 2022-го, – «Триколор Кино и ТВ»: минус 57% полугодие к полугодию. Сейчас его услуги стоят 149 рублей в месяц. Директор по развитию онлайн-кинотеатра «Триколора» Алексей Липилин объяснил такое решение стремлением компании сделать сервис более доступным для массовой аудитории и «конкурентной альтернативой коллективной ТВ-антенне».



Okko, Wink, «Иви» и Amediateka расценок в последние годы не меняли, а Start в последний раз повышал цену в первом прошлогоднем полугодии относительно аналогичного периода 2021-го на 33%, до 399 рублей в месяц. С тех пор стоимость услуг сервиса для потребителей не менялась, однако представители сервиса рассматривают такой вариант – это напрямую связано с ростом стоимости производства сериалов и «существенной инфляцией».



В марте прошлого года крупнейшие западные киностудии объявили о прекращении работы на российском рынке и отказе продлевать лицензионные соглашения с онлайн-кинотеатрами – в результате уже к минувшей весне количество проектов Голливуда в ведущих российских онлайн-кинотеатрах сократилось в почти в два раза. Взамен стриминги нарастили закупку корейского и турецкого контента, однако сравнимо востребованными эти проекты так и не стали. Еще одной альтернативой выступили российские фильмы и сериалы, но себестоимость производства оригинальных проектов за год выросла примерно на 30%.



Повышение стоимости услуг видеосервисов не только российская тенденция: так, например, в минувшем июле стриминг Netflix отказался от базового тарифа стоимостью $10 в США, Великобритании и Канаде, и теперь минимальная цена на подписку там обходится в $15,5. Также в прошлом году свои цены подняли сервисы Disney+ (на $3, до $10,99 ежемесячно), Apple TV+ (месячный план вырос на $2 с $4,99 до $6,99, а годовой – с $49 до $69) и HBO Max (на $1 до $15,99).

Фото: соцсети Okko