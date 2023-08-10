Онлайн-кинотеатры в Америке есть почти в каждом доме

Согласно новой статистике, в 88% всех домохозяйств США есть хотя бы один стриминговый сервис

Исследование Leichtman Research Group показало, что 83% всех американских домохозяйств подписаны на один из трех больших стриминговых сервисов – Netflix, Amazon Prime и/или Hulu. Для сравнения, в 2020 году этот показатель равнялся 78%, в 2018-м – 69%, а с 2015-м – 52%.

Еще 5% приходятся на все домохозяйства, которые пользуются одним из 12 других онлайн-кинотеатров или сервисами покупки контента напрямую (DTC). В итоге, общее число домохозяйств со стриминговыми сервисами по всей Америке составляет 88%.

Также стоит отметить, что 53% из них используют четыре или более сервиса, что в разы выше результата трехлетней давности (33%).