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Онлайн-кинотеатры в Америке есть почти в каждом доме

Автор: Илья Кувшинов

10 августа 2023

Согласно новой статистике, в 88% всех домохозяйств США есть хотя бы один стриминговый сервис

Исследование Leichtman Research Group показало, что 83% всех американских домохозяйств подписаны на один из трех больших стриминговых сервисов – Netflix, Amazon Prime и/или Hulu. Для сравнения, в 2020 году этот показатель равнялся 78%, в 2018-м – 69%, а с 2015-м – 52%.

 

Еще 5% приходятся на все домохозяйства, которые пользуются одним из 12 других онлайн-кинотеатров или сервисами покупки контента напрямую (DTC). В итоге, общее число домохозяйств со стриминговыми сервисами по всей Америке составляет 88%.

 

Также стоит отметить, что 53% из них используют четыре или более сервиса, что в разы выше результата трехлетней давности (33%).

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