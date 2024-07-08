«Пришелец» Ивана Соснина признан лучшим фильмом на фестивале VOICES

Картина также была удостоена награды за лучшую режиссуру

Стали известны лауреаты фестиваля молодого кино VOICES, который прошел в Череповце и в Вологде.

Смотр, где все награды определяются путем зрительского голосования, отдал главный приз за лучший фильм фантастической ленте ПРИШЕЛЕЦ Ивана Соснина. Помимо этого, картина также удостоилась награды за лучшую режиссуру.

Приз за лучшую роль достался Рафаэлю Кенару, сыгравшему во французском драмеди ЦЕПНОЙ ПЕС.

Лучшим короткометражным фильмом была признана лента Жени Казанкиной «New». Картина также стала обладателем приза в специальной номинации «Выбор The Blueprint».

Фото: кадр из фильма ПРИШЕЛЕЦ