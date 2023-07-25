Объявлена программа XXXI фестиваля российского кино Выборг-2023

За семь дней работы фестиваля зрители увидят более 80 фильмов

24 июля в кинотеатре ПЯТЬ ЗВЕЗД НА СМОЛЕНСКОЙ состоялась пресс-конференция, посвященная XXXI Фестивалю российского кино ВЫБОРГ 2023, который пройдет с 4 по 11 августа 2023 года.

Жюри конкурса игрового кино:

Режиссер Сергей Урсуляк, председатель

Сценарист Андрей Золотарев

Актриса Дарья Екамасова

Кинокритик Егор Москвитин

Режиссер Ольга Гнедич

Жюри конкурса неигрового кино:

Режиссер Евгений Григорьев, председатель

Режиссер Владимир Головнев

Продюсер Антон Смирнов

Жюри конкурса анимационного кино:

Режиссер Денис Чернов, председатель

Кинокритик Лариса Малюкова

Продюсер Анастасия Лунькова

Конкурс игрового кино:

БЛОНДИНКА, режиссер Павел Мирзоев, продюсер Юлия Мишкинене

ЛИССАБОН, режиссер Светлана Филиппова, продюсеры Алексей Федорченко, Дмитрий Воробьев

ЛУНАТИКИ, режиссер Юрий Мороз, продюсеры Ольга Данова, Виктория Исакова, Светлана Извекова

НИНА, режиссер Оксана Бычкова, продюсеры Екатерина Филиппова, Игорь Мишин

ОДНИМ ДНЕМ, режиссер Стас Иванов, продюсеры Игорь Мишин, Максим Филатов, Татьяна Яковенко

ОСЬМИНОГ, режиссер Алексей Степанов, продюсеры Софья Светлосанова, Алексей Степанов

ОТПУСК В ОКТЯБРЕ, режиссер Роман Михайлов, продюсер Юлия Витязева

ПЕРВОЕ ЛЕТО, режиссер Сергей Илютин, продюсер Денис Ковалевский

ПРИВЕТ, МАМА, режиссер Иля Малахова, продюсер Наталья Дрозд

СВЕТ, режиссер Антон Коломеец, продюсер Анна Шалашина

СХВАТКА, режиссер Никандр Федоров, продюсер Никандр Федоров



Конкурс неигрового кино

A LUMINE MOTUS / МЕНЯ ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ СВЕТ, режиссер Светлана Быченко

БЕЙ ПЕРВОЙ!, режиссер Константин Райх

ГОРОД ЗОЛОТОЙ, режиссер Сергей Дебижев

ГРАНИ ДОБРА, режиссер Анна Самойлова

ДИВНЫЙ МИР, режиссер Иван Власов

ЕВСЕЕВ: ПРИЗНАНИЕ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ, режиссер Андрей Огородников

МЕЛЬНИКОВ, режиссер Марина-Мария Мельник

ОТЦЫ, режиссер Юрий Мокиенко

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА НА ФОНЕ ЭПОХИ, режиссер Сергей Ландо

РОКСТОРИЯ, режиссер Григорий Курдяев

СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ, режиссер Алексей Головков

СОЮЗ-АПОЛЛОН. СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ, продюсер Андрей Феофанов, режиссер монтажа Дмитрий Алейников

ТОНЬШЕ ЖИЗНИ НИТИ НЕ БЫВАЕТ, режиссер Елена Лобачева-Дворецкая

ФЕЛЬДШЕР В ОТПУСКЕ, режиссер Татьяна Ложникова

ФИОЛЕТОВАЯ СТРАНА, режиссер Михаил Горобчук

Анимационный конкурс

«Koi / Любовь», режиссер Анна Смирнова

«Ваша дама. Часть 1», режиссер Валентин Ольшванг

«Вокруг Вити», режиссер Василий Крепанов

«Дичь», режиссер Сауле Матвиенко

«До темноты», режиссеры Павел Погудин, Макс Куликов

«Как Егор решить женился», режиссер Владимир Сахновский

«Клад», режиссер Евгений Фадеев

«Куда уходят папы», режиссер Алина Хабарова

«Курьер», режиссер Катя Горностаева

«Лабиринт», режиссер Лиана Ниязгулова

«Легенда о сестрах», режиссер Павел Погудин

«Мой Пушкин», режиссер Юрий Томилов

«На глубине», режиссер Лиза Старикова

«НЕПАЛ», режиссер Мария Гавриленко

«Неправильный коврик», режиссер Иван Максимов

«Ограниченный», режиссер Елизавета Елькина

«Пират и виолончель», режиссер Андрей Соколов

«Плевое дело», режиссер Екатерина Ганах

«Полынь-25», режиссер Надя Гольман

«Прощайте, люди», режиссер Анна Климанова

«Сверчок», режиссер Наталья Рысс

«Скамейка», режиссер Вера Павлова

«Сонная лощина», режиссер Елена Сергеева

«Старый дом», режиссер Евгения Хазиханова

«Ступени», режиссеры Татьяна и Марина Мошковы

«Там, где цветет жасмин», режиссер Полина Бовкун

«Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков», режиссер Ирина Евтеева

ильм открытия

НИНА, режиссер Оксана Бычкова

Фильм закрытия

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, режиссер Артем Лемперт

«Выборгский счет»

«Как починить велосипед», режиссер Никандр Федоров

«Край надломленной луны», режиссер Светлана Самошина

«Не хороните меня без Ивана», режиссер Любовь Борисова

«Тайное влечение», режиссер Стася Венкова

«Осенние премьеры»

«Иван Семенов: большой поход», режиссер Антон Богданов

«Убить Риту», 1 серия, режиссер Мария Агранович

«Чижик-Пыжик возвращается», режиссер Элина Суни

«Чужая», режиссер Алексей Луканев





«Копродукция»

«Тут все свои» (Россия–Сербия), режиссер Юрий Суходольский

«Немая жизнь» (Россия–США), режиссер Владислав Козлов

«Кино и искусство»

«Арт и факт», 4 серии, режиссер Олег Гусев

«Время непохожих», 5 серий, режиссер Георгий Даниелянц

«Воображаемый музей Михаила Шемякина: 60 лет исследований», режиссер Степан Любимов





«Ленинградские студии к 80-летию снятия Блокады»

«Приравнены к хлебу», режиссер Анатолий Аграфенин

«Белый путь», режиссер Светлана Черникова



Учредители фестиваля: Русско-Европейская киноассоциация (RECA), Министерство культуры РФ, Правительство Ленинградской области.