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«Вымпелком» оштрафован на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами

Автор: Илья Кувшинов

10 августа 2023

Поводом для составления протокола послужили «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник»

Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком» на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами.

По сообщению ТАСС, поводом для составления протокола стали несколько картин, размещенных на сервисе «Билайн ТВ», без маркировки «18+» – в том числе ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ Паоло Дженовезе и АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК Пэдди Бретнэк.

Компания была признана виновной в распространении среди несовершеннолетних в Интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч 2. ст. 6.21.2 КоАП).

Прежде по той же статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Okko, Wink, «Иви», Premier, Start, «Кинопоиск» и «МегаФон ТВ».

Фото: кадр из фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

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