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Дети выбирают мультфильмы для просмотра из-за историй и яркой анимации

Автор: БК

10 июня 2025

Wanta Group представила новое исследование, приуроченное к 89-летию студии «Союзмультфильм»

В преддверии 89-летия студии «Союзмультфильм» компания Wanta Group провела исследование, которое показало, что важно зрителям при выборе мультфильмов. 

Для родителей при выборе семейных фильмов и мультфильмов важнее их смысловая часть –наличие «пищи» для размышлений и загадок. Детям, в свою очередь, важнее развлекательная сторона – яркая графика и популярные песни. Юмор, наоборот, оказался высоко значим для обеих аудиторий.

Что касается именно мультфильмов, там рейтинг несколько иной. 36% маленьких зрителей выбирают их из-за историй, которые будоражат воображение, а не дают готовые ответы. Для 33% детей также важны яркая анимация и красочные образы. Также секретным ингредиентом оказались знакомые бренды (34%), обаятельные животные-компаньоны (32%) и захватывающие загадки (30%). Важность юмора в анимации отметили 15% детей.

Пища для размышлений и яркая графика – базовые факторы выбора мультфильмов и для взрослой аудитории. Помимо этого, ее интересует глубина проработки персонажей и героя (22%), с которым можно себя ассоциировать, а также харизматичные злодеи (21%).

Фото: кадр из мультсериала «Умка»

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