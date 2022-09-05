Около 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода голливудских мейджоров из России

Соответствующее исследование подготовили холдинг «Цифровое телевидение» и трекер «Кинозритель»

Холдинг «Цифровое телевидение», а также аналитическая компания Wanta Group и Фонд кино в рамках совместного проекта «Кинозритель» подготовили исследование аудитории кинотеатров. Исследование проводилось в июне при помощи опроса зрителей на выходе из кинозалов в крупнейших городах по посещаемости кинотеатров — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Всего в исследовании приняли участие 1780 человек.

Согласно данным, которые приводят «Ведомости», 54% зрителей не изменили частоту походов в кинотеатры после того, как голливудские мейджоры остановили выпуск своих новинок в России, 39% стали ходить в кино реже, а 7% — чаще, чем в прошлом году.

Кинозрители в возрасте 25-34 лет и жители Москвы сократили частоту походов на 45% и 54% соответственно относительно прошлого года. Интерес к кинопоказу сохранился у подростков (12–17 лет): у этой категории самый существенный показатель роста по сравнению с другими – 10%. Наиболее постоянная аудитория кинотеатров — россияне старше 45 лет: 66% респондентов этой группы сообщили, что ходят в кино с той же частотой, как и годом ранее.

В марте голливудские киностудии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount приостановили выпуск своих новинок в России. В марте – июне 2022 году российский бокс-офис упал почти в 2,7 раза относительно аналогичного периода 2021-го и составил почти 6,1 млрд рублей.