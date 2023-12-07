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Warner Bros. Discovery и A24 заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве

Автор: Илья Кувшинов

7 декабря 2023

Более 100 проектов студии выйдут на сервисе Max и каналах HBO и Cinemax по окончании проката

Warner Bros. Discovery и А24 заключили новое соглашение, по которому грядущие проекты независимой студии по окончании проката будут в первую очередь эксклюзивно выходить на стриминговом сервисе Max и каналах HBO и Cinemax в США. Об этом сообщает ScreenDaily.

Отмечается, что контракт рассчитан на несколько лет и будет включать в себя более 100 проектов компании – причем, как уже вышедшие, так и грядущие картины. В их числе – ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я, ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ, СТАЛЬНАЯ ХВАТКА, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА и многие другие.

Предыдущее соглашение между конгломератом и студией было заключено в ноябре 2022 года – тогда, благодаря ему, на сервисе HBO Max появилось более 20 фильмов A24.

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