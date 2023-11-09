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Warner Bros. Discovery сократил убытки за третий квартал 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

9 ноября 2023

Представители конгломерата заявили, что выручка выросла на 2%

Медиагигант Warner Bros. Discovery смог сократить убытки за третий квартал 2023 года – во многом, благодаря кассовым успехам БАРБИ в мировом прокате. Об этом сообщает Variety.

Представители конгломерата, которому принадлежат студия Warner Bros., стриминговый сервис Max и канал CNN, заявили, что его чистый убыток сократился с почти $2,31 млрд в прошлом году до $417 млн. Выручка, в свою очередь, выросла на 2% – до $9,98 млрд.

Общее число пользователей стриминговых сервисов WBD сократилось на 700 тыс человек, что частично объясняется слиянием библиотек бывшего HBO Max с контентом Discovery+. Так или иначе, доходы от прямых продаж выросли на 5% благодаря повышению цен и новым партнерствам, а прибыль от рекламы увеличилась на 30%.

Несмотря на рост доходов от киноподразделения и стримингов, выручка Warner Bros. Discovery снизилась на 12% в самом крупном сегменте бизнеса – телевизионном, где доход от дистрибуции упал на 3%, а от рекламы – на 12%.

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