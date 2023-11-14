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Съемки второго сезона «Уэнсдэй» начнутся в апреле 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

14 ноября 2023

Команда шоу сменит локации с Румынии на Ирландию

Netflix приступает к работе над продолжением «Уэнсдэй» – по информации Deadline, съемки второго сезона начнутся в апреле 2024 года в Ирландии.

Первый сезон шоу с Дженой Ортегой снимался в Румынии – с момента выхода сериала в ноябре 2022-го локации «Уэнсдэй» стали одной из главных достопримечательностей страны, дав заметный прирост туризма. Однако из-за трудностей логистики работа над продолжением пройдет в другом месте.

О сюжете второго сезона пока мало что известно. По словам Ортеги, которая также выступит в качестве продюсера, больший акцент в продолжении будет сделан на хоррор, а не на подростковую романтику.

Инсайдеры утверждают, что запуск второго сезона «Уэнсдэй» является приоритетом для Netflix после окончания забастовок – по слухам, контракты всех основных актеров продлены, а работа над сценариями уже идет.

Фото: кадр из сериала «Уэнсдэй»

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