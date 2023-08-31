Большая часть американцев поддерживает забастовки сценаристов и актеров

Опрос Gallup показал, что в США профсоюзы получают сильную общественную поддержку

Deadline приводит данные социологического опроса Gallup, согласно которому большая часть жителей Америки поддерживает двойную забастовку гильдий.

По результатам опроса в области труда и образования, проведенного с 1 по 23 августа, выяснилось, что 72% респондентов больше симпатизируют сценаристам, чем студиям и стримингам – на их стороне всего 19%. В конфликте между актерами и студийными боссами симпатии также на стороне бастующих лицедеев – 67% против 24%.

Результаты опроса были подведены на 141 день забастовки Гильдии сценаристов США (WGA) и 48 день забастовки Гильдии актеров (SAG-AFTRA). Никаких новых встреч между членами переговорных комитетов и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), на данный момент, не запланировано.

В целом, опрос показал, что в США профсоюзы получают сильную общественную поддержку – их ободряют 67% респондентов. Результат оказался чуть меньше, чем в 2022-м (71%), но уже пятый год подряд это превышает многолетний средний показатель в 62%.

Фото: соцсети SAG-AFTRA