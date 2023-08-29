Переговоры сценаристов и студий США остаются в подвешенном состоянии

Последняя официальная встреча сторон состоялась 18 августа

Похоже, публичные споры Гильдии сценаристов США (WGA) и крупных студий со стримингами не привели ни к чему хорошему – Variety отмечает, что переговоры двух сторон пока остаются в подвешенном состоянии.

В последний раз переговорный комитет гильдии официально встречался с представителями Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) 18 августа – именно тогда альянс отклонил встречное предложение WGA, и переговоры зашли в тупик. Студийные боссы попытались исправить ситуацию, пригласив на личную встречу несколько высокопоставленных членов гильдии, но вместо того, чтобы разрешить конфликт, прочитали целую лекцию о плюсах их единственного предложения.

С тех пор ни одна из сторон не предприняла попыток вернуться за стол переговоров – выглядит это так, что каждая из них уверена в своей правоте. Забастовка гильдии сценаристов длится уже 119 дней.

Никаких новостей нет и со стороны Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), они бастуют 46 дней. В воскресенье, 27 августа, переговорный комитет заявил, что актеры готовы вернуться к обсуждению вопросов со студиями, но пока никаких официальных предложений им не поступало.

SAG-AFTRA столкнулась с серьезным конфликтом внутри гильдии из-за своего решения предоставлять временные соглашения независимым продюсерам, с которыми они могут продолжать работать даже во время забастовки, – некоторые члены профсоюза посчитали, что подобное подрывает солидарность коллег по цеху. На данный момент соглашения получили более 300 проектов.