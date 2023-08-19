Бастующие сценаристы и студии встретятся вновь на следующей неделе

Слухи о возможном заключении договоренностей пока не соответствуют действительности

После четырех дней активных переговоров Гильдия сценаристов США (WGA) заявила, что вновь встретится с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) на следующей неделе.

«В прошлую пятницу, через 102 дня после того, как мы начали забастовку, студии и стриминги сделали нам новое предложение по всем рабочим областям. Мы встретились на этой неделе и попытались договориться по ряду вопросов. Продолжим заниматься этим же и на следующей неделе», – гласит официальное заявление гильдии, опубликованное Deadline.

Ранее инсайдеры утверждали, что Альянс пошел на некоторые уступки (в частности, согласился предоставлять статистику по просмотрам на стриминговых сервисах), однако камнем преткновения оказалось одно из ключевых требований сценаристов – насчет минимального количества авторов в сценарных комнатах на телевидении.

Это требование также посеяло смуту внутри гильдии: некоторые авторы посчитали, что подобное не должно быть причиной продления забастовки, а другие высказались в своих соцсетях за сохранение штата авторов. Среди них – шоураннер «Вице-президента» Дэвид Мандел, главный сценарист «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» Ариэль Дюма, создатель «Форс-мажоров» Аарон Корш и соавтор «Хитростей» Джен Статски.

Подчеркивается, что слухи о возможном заключении договоренностей пока не соответствуют действительности несмотря на то, что многие в Голливуде начали говорить в большом прорыве в переговорах.

Фото: Writers Guild of America, East