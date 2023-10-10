Гильдия сценаристов официально одобрила новый договор со студиями и стримингами

Контракт действует с 25 сентября 2023 года по 1 мая 2026 года.

Гильдия сценаристов США (WGA) окончательно завершила почти пятимесячную забастовку – профсоюз подвел итоги голосования за новый трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и официально утвердил его. Об этом сообщает Deadline.

Утверждается, что из 8525 проголосовавших (или «99% членов WGA», как это охарактеризовали в самой гильдии) новый договор одобрили 8425 человек. Против проголосовали всего 90 человек.

Новое соглашение действует с 25 сентября 2023 года по 1 мая 2026 года.

Минувшая забастовка гильдии сценаристов длилась 148 дней и оказалась второй по продолжительности после забастовки 1988 года – тогда она шла 153 дня.

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