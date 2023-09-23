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Сценаристы и студии в очередной раз не смогли достичь соглашения

Автор: Илья Кувшинов

23 сентября 2023

Камнем преткновения вновь стало урегулирование использования нейросетей

Гильдия сценаристов США (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) встретились в третий раз на этой неделе, но так и не смогли достичь соглашения.

The Hollywood Reporter сообщает, что пятничные переговоры, которые длились с 11 утра до почти 9 вечера, завершились без предварительного соглашения о новом трехлетнем контракте. Инсайдеры утверждают, что основным камнем преткновения вновь стало урегулирование использования искусственного интеллекта.

Источники со стороны продюсеров подчеркивают, что за предыдущие дни переговорщики смогли добиться большого прогресса, однако настроение AMPTP сильно испортилось, когда сценаристы вновь вернулись к вопросам, которые, по мнению студий, уже были решены. «Мы все разозлились», – отметил один из инсайдеров. Несмотря на это, сложилось впечатление, что обе стороны преодолевали трудности в надежде заключить сделку. Так или иначе, пятничная встреча настолько затянулась, что студийным боссам пришлось подолгу сидеть в переговорной комнате и убивать время.   

Гильдия сценаристов подтвердила, что новый раунд переговоров состоится в субботу, 23 сентября.

Фото: соцсети WGA East

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