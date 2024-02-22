Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов США

Церемония вручения состоится 14 апреля

Гильдия сценаристов США назвала номинантов на свою премию за 2023 год.

Из-за прошлогодних забастовок церемония вручения состоится 14 апреля, более чем через месяц после «Оскара». Стоит отметить, что премия WGA лишь косвенно является частью наградного сезона – в отличие от других гильдий, их наград могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.

Так, например, БАРБИ, претендующая на премию Киноакадемии, как лучший адаптированный сценарий, здесь попала в категорию «Лучший оригинальный сценарий». В свою очередь, другие номинанты на «Оскар» – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ и ЗОНА ИНТЕРЕСОВ – не были допущены до премии WGA из-за того, что написаны зарубежными авторами.

Список некоторых номинантов

Лучший оригинальный сценарий

• AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК

• БАРБИ

• ОСТАВЛЕННЫЕ

• МАЙ ДЕКАБРЬ

• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ

Лучший адаптированный сценарий

• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО

• ТЫ ЗДЕСЬ, БОГ? ЭТО Я, МАРГАРЕТ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ДАЙАНА НАЙЭД

• ОППЕНГЕЙМЕР

Лучший сценарий драматического сериала

• «Корона»

• «Проклятие»

• «Дипломатка»

• «Одни из нас»

• «Наследники»

Лучший сценарий комедийного сериала

• «Начальная школа “Эбботт”»

• «Барри»

• «Медведь»

• «Быть присяжным»

• «Убийства в одном здании»

Лучший сценарий нового сериала

• «Дипломатка»

• «Быть присяжным»

• «Одни из нас»

• «Покерфейс»

• «Терапия»

Лучший сценарий мини-сериала

• «Убийство на краю света»

• «Грызня»

• «Дейзи Джонс и The Six»

• «Фарго»

• «Уроки химии»

Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов

• КРУПНЫЙ УЛОВ

• ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МИСТЕРА МОНКА

• НИКТО ТЕБЯ НЕ СПАСЕТ

• ЛЕДИ-ВИКТОРИНА

• КОНКРЕТНЫЙ УБИЙЦА

Полный список номинантов доступен на официальном сайте гильдии.

Фото: кадр из фильма БАРБИ