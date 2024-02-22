Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов США
Церемония вручения состоится 14 апреля
Гильдия сценаристов США назвала номинантов на свою премию за 2023 год.
Из-за прошлогодних забастовок церемония вручения состоится 14 апреля, более чем через месяц после «Оскара». Стоит отметить, что премия WGA лишь косвенно является частью наградного сезона – в отличие от других гильдий, их наград могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.
Так, например, БАРБИ, претендующая на премию Киноакадемии, как лучший адаптированный сценарий, здесь попала в категорию «Лучший оригинальный сценарий». В свою очередь, другие номинанты на «Оскар» – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ и ЗОНА ИНТЕРЕСОВ – не были допущены до премии WGA из-за того, что написаны зарубежными авторами.
Список некоторых номинантов
Лучший оригинальный сценарий
• AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК
• БАРБИ
• ОСТАВЛЕННЫЕ
• МАЙ ДЕКАБРЬ
• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ
Лучший адаптированный сценарий
• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО
• ТЫ ЗДЕСЬ, БОГ? ЭТО Я, МАРГАРЕТ
• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ
• ДАЙАНА НАЙЭД
• ОППЕНГЕЙМЕР
Лучший сценарий драматического сериала
• «Корона»
• «Проклятие»
• «Дипломатка»
• «Одни из нас»
• «Наследники»
Лучший сценарий комедийного сериала
• «Начальная школа “Эбботт”»
• «Барри»
• «Медведь»
• «Быть присяжным»
• «Убийства в одном здании»
Лучший сценарий нового сериала
• «Дипломатка»
• «Быть присяжным»
• «Одни из нас»
• «Покерфейс»
• «Терапия»
Лучший сценарий мини-сериала
• «Убийство на краю света»
• «Грызня»
• «Дейзи Джонс и The Six»
• «Фарго»
• «Уроки химии»
Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов
• КРУПНЫЙ УЛОВ
• ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МИСТЕРА МОНКА
• НИКТО ТЕБЯ НЕ СПАСЕТ
• ЛЕДИ-ВИКТОРИНА
• КОНКРЕТНЫЙ УБИЙЦА
Полный список номинантов доступен на официальном сайте гильдии.
Фото: кадр из фильма БАРБИ