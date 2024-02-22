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Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов США

Автор: Илья Кувшинов

22 февраля 2024

Церемония вручения состоится 14 апреля

Гильдия сценаристов США назвала номинантов на свою премию за 2023 год.

Из-за прошлогодних забастовок церемония вручения состоится 14 апреля, более чем через месяц после «Оскара». Стоит отметить, что премия WGA лишь косвенно является частью наградного сезона – в отличие от других гильдий, их наград могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза.

Так, например, БАРБИ, претендующая на премию Киноакадемии, как лучший адаптированный сценарий, здесь попала в категорию «Лучший оригинальный сценарий». В свою очередь, другие номинанты на «Оскар» – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ и ЗОНА ИНТЕРЕСОВ – не были допущены до премии WGA из-за того, что написаны зарубежными авторами.

Список некоторых номинантов

Лучший оригинальный сценарий
•  AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК
•  БАРБИ
•  ОСТАВЛЕННЫЕ
•  МАЙ ДЕКАБРЬ
•  ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ

Лучший адаптированный сценарий
•  АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО
•  ТЫ ЗДЕСЬ, БОГ? ЭТО Я, МАРГАРЕТ
•  УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ
•  ДАЙАНА НАЙЭД
•  ОППЕНГЕЙМЕР

Лучший сценарий драматического сериала
•  «Корона»
•  «Проклятие»
•  «Дипломатка»
•  «Одни из нас»
•  «Наследники»

Лучший сценарий комедийного сериала
•  «Начальная школа “Эбботт”»
•  «Барри»
•  «Медведь»
•  «Быть присяжным»
•  «Убийства в одном здании»

Лучший сценарий нового сериала
•  «Дипломатка»
•  «Быть присяжным»
•  «Одни из нас»
•  «Покерфейс»
•  «Терапия»

Лучший сценарий мини-сериала
•  «Убийство на краю света»
•  «Грызня»
•  «Дейзи Джонс и The Six»
•  «Фарго»
•  «Уроки химии»

Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов
•  КРУПНЫЙ УЛОВ
•  ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МИСТЕРА МОНКА
•  НИКТО ТЕБЯ НЕ СПАСЕТ
•  ЛЕДИ-ВИКТОРИНА
•  КОНКРЕТНЫЙ УБИЙЦА

Полный список номинантов доступен на официальном сайте гильдии.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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