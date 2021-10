Роскино и форум When East Meets West объявили open call для российских кинопроизводителей

Копродукционная площадка откроется в Италии с 24 по 28 января

В январе 2022 года в городе Триест (Италия) состоится международный копродукционный форум When East Meets West, который пройдет в партнерстве c Роскино и его экспортным брендом Russian Content Worldwide (RCW). Одной из стран в фокусе WEMW станет Россия. Производители контента смогут в приоритетном порядке подать заявки на участие в программах форума WEMW, где их проекты будут представлены широкой профессиональной аудитории — международным экспертам, потенциальным партнерам, сейлз-агентам, отборщикам фестивалей и байерам. Помимо России, в фокусе форума WMEW в 2022 году окажутся Великобритания, Ирландия, Канада и США.

Open call для компаний, организованный Роскино совместно с форумом WEMW, — новый шаг в развитии глобального сотрудничества российской индустрии с этой индустриальной площадкой. Первым этапом стал рынок российского контента Key Buyers Event:digital в 2021 году: тогда форум выступил партнером расширенной секции копродукции, которая включала питчинги российских и международных проектов.

На форум WEMW 2022 делегация российских профессионалов индустрии, в том числе, представители отобранных проектов, будет приглашена в январе 2022 года в Италию для участия в мероприятиях WEMW.



Генеральный директор Роскино Евгения Маркова: «Начиная с 2020 года, мы инициируем индустриальный диалог по теме копродукции с представителями кинематографа разных стран, и на каждой площадке – рынке Key Buyers Event, Marche du Film в Каннах, Venice Production Bridge в Венеции и других – мы видим интерес и готовность как зарубежных продюсеров, так и российской индустрии к совместному кинопроизводству. Что важно, этот интерес поддерживается масштабными мерами поддержки копродукционных проектов на государственном уровне со стороны Министерства культуры РФ. Мы рады, что впервые российская индустрия получит возможность столь масштабно представить свой потенциал и проекты международному профессиональному сообществу на одной из крупнейших европейских копродукционных площадок. Участие российских компаний и продюсеров в форуме WEMW, включающих также программы консалтинга и менторства, – это продолжение и образовательного вектора Роскино. Уверена, что фокус на Россию в рамках форума позволит вывести на новый уровень международное сотрудничество, даст доступ к международной экспертизе и увеличит количество совместных проектов».



Глава форума When East Meets West Алессандро Гропплеро: «После очень успешной коллаборации в рамках рынка Key Buyers Event и копродукционной секции WEMW goes to Russia мы рады продолжить сотрудничество с Роскино и с нетерпением ждем новых открытий и имен среди российских талантливых кинематографистов. Мы воодушевлены тем, что предоставим возможность российским талантам найти потенциальных международных партнеров для их проектов на предстоящем форуме When East Meets West».



Российские компании приглашаются к участию в следующих программах:



КОПРОДУКЦИОННЫЙ ФОРУМ WEMW

Форум по копродукции, на котором проекты будут представлены более чем 600 международным экспертам индустрии и потенциальным партнерам. Для участия в программе необходимо отправить заявку на игровой или документальный полнометражный проект на стадии девелопмента/финансирования.

Срок подачи заявок: до 7 ноября — http://www.wemw.it/2010/09/19/co-production-forum/

ЛАБОРАТОРИЯ FIRST CUT LAB

Программа предназначена для полнометражных игровых фильмов на стадии монтажа. Отобранные команды продюсеров и режиссеров получат возможность провести индивидуальные сессии с редактором-консультантом, а также получить экспертную оценку от ведущих международных профессионалов киноиндустрии. Для участия в лаборатории необходимо отправить заявку на полнометражный игровой фильм, который находится на стадии монтажа. Наличие английских субтитров является обязательным условием для участия.

Срок подачи заявок: до 30 ноября — http://www.wemw.it/2010/09/17/first-cut-lab/

ПРЕЗЕНТАЦИЯ THIS IS IT

Презентация полнометражных игровых фильмов или гибридных проектов на стадии постпродакшена с ярко выраженным визуальным и художественным потенциалом. Отобранные команды фильмов получат возможность представить 10 минут своих проектов более чем 40 агентам по продажам, отборщикам фестивалей фестивалям и байерам.

Для участия в презентации необходимо отправить заявку на полнометражный игровой фильм, который находится на стадии постпродакшена.



Срок подачи заявок: до 30 ноября —http://www.wemw.it/2010/09/18/this-is-it/

КОНСАЛТИНГОВАЯ ПРОГРАММА WEMW SLATE MARKET&EAVE CONSULTANCIES

Новая программа предлагает консультации по управлению компанией и стратегическому планированию совместно с ключевыми игроками из различных секторов индустрии. Для участия в программе необходимо отправить заявку от компании, которая разрабатывает не менее трех аудиовизуальных проектов.

Срок подачи заявок: до 30 ноября — http://www.wemw.it/2010/09/19/slate-market/

ПРОГРАММА МЕНТОРСТВА EWA (European Women’s Audiovisual Network)

Программа наставничества в области киноиндустрии предназначена для женщин-продюсеров с соответствующим опытом работы на национальном уровне, которые хотят развиваться на международном рынке. Программа рассчитана на 1 год. Менторы и их подопечные работают в режиме онлайн (каждый ментор доступен 4 часа в месяц) на протяжении одного года.

Для участия в программе необходимо отправить заявку от лица продюсера.

Срок подачи заявок: до 30 ноября — https://www.ewawomen.com/film-mentoring-program-for-emerging-women-producers/