Автор «Крика» превратит «Окно во двор» Альфреда Хичкока в сериал

Проект станет одним из четырех шоу в рамках контракта Кевина Уильямсона и Universal Television

Universal Television заключил контракт со сценаристом и продюсером Кевином Уильямсоном и его производственной компанией Outerbanks Entertainment на создание проектов разных жанров. Об этом сообщает Deadline.

Одним из сериалов, который сейчас находится в разработке, оказалось переосмысление детективного триллера Альфреда Хичкока ОКНО ВО ДВОР. Ожидается, что автор КРИКА и создатель «Дневников вампира» лично напишет сценарий проекта, который должен дебютировать на сервисе Peacock.

Уильямсон также выступит автором двух других шоу, заявленных в рамках сделки – семейной драмы «Береговая линия» и экранизации детектива Рут Уэйр «Та девушка», которую он напишет вместе со сценаристом «Как избежать наказания за убийство» Сарой Л. Томпсон.

Еще одним анонсированным проектом является ремейк ИГРЫ Дэвида Финчера, который будет сделан под продюсерским руководством Джона Бранкато и Майкл Ферриса, написавших оригинальный фильм. Сценариста у сериала пока еще нет.

Фото: кадр из фильма ОКНО ВО ДВОР