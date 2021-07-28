Wink рассказал о новинках августа

В августе на цифровом видеосервисе Wink зрителям также станут доступны французский комедийный боевик КОП НА ДРАЙВЕ, голливудская драма КРАСНАЯ РЕКА, а также новые диснеевские мультфильмы.

С 5 августа — комедийный боевик КОП НА ДРАЙВЕ

Райан — самый нелепый коп в подразделении, узнает, что его дни сочтены и ему осталось жить всего месяц. Узнав о приговоре, молодой человек принимает решение доказать коллегам, что он достоин уважения, и заодно произвести впечатление на напарницу Стефани, в которую влюблен. Со временем выяснится, что смертельный диагноз, поставленный врачом, — ошибка.

С 6 августа — цифровая премьера фильма КРАСНАЯ РЕКА

Премьера драматического фильма КРАСНАЯ РЕКА состоялась в 2018 году, но в России он вышел в прокат только в июле этого года. По сюжету фильма между темнокожим сыном судьи и двумя полицейскими возникает ссора на почве расизма, в результате которой парень погибает. При этом полицейские не несут наказания за убийство. Судья берет дело сына в свои руки, чтобы правосудие восторжествовало.

С 10 августа — боевик НИКТО в переводе Гоблина

История, снятая Ильей Найшуллером, рассказывает о превращении скромного офисного планктона во всесильного мстителя, обещающую много драйва. В одной из ролей (в фильме действует русская мафия) снялся Алексей Серебряков. Фильм НИКТО также будет доступен в дубляже.

С 27 августа — БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ

Главные герои фильма — Ося Задунайский и Ибрагим Бендер — продолжают поиски драгоценного «жезла Румянцева» в период Гражданской войны 1918–1920 годов. Главные роли в нем сыграли Сергей Безруков и Арам Вардеванян. Первую часть, БЕНДЕР: НАЧАЛО также можно посмотреть в Wink с 6 августа.

Уже доступен в подписке — ТОМ И ДЖЕРИ (2021)

По сюжету они покидают дом, в котором воевали все время мультсериала. Джерри поселяется в люксовой гостинице, где перед свадьбой века нанимают кота Тома, чтобы избавиться от мышей. Режиссером новой экранизации стал Тим Стори. В фильме сыграли Хлоя Морец и Майкл Пенья.

С 5 августа — РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

Сюжет разворачивается в фантастическом мире Кумандры, где когда-то давно люди и драконы жили вместе в гармонии. Однако, когда зловещие монстры друуны стали угрожать людям, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. 500 лет спустя те же самые монстры вернулись, и теперь одинокому воину предстоит найти последнего дракона и навсегда остановить друунов.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

28.07.2021 Автор: Виолетта Палий