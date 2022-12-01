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Wink анонсировал новинки декабря 2022 года

Автор: БК

1 декабря 2022

Финал «Авроры», анимация и зарубежные релизы

Уже на Wink — ВИХРЬ
Культовый режиссер Гаспар Ноэ рассказывает историю о семейной паре, которая тихо стареет в одном из парижских кварталов. Луи (Дарио Ардженто) и Элль (Франсуаза Лебрун) борются со стремительно прогрессирующей деменцией.

Уже на Wink — БАНДИТ 
Герой фильма осознанно начинает все с нуля: в его старой жизни сплошной криминал и побег из тюрьмы. Гилберт Галван-младший — реальный человек, известный как Летающий бандит, ведь свои преступления он совершал в разных городах, прилетая туда на самолете. После побега Гилберт сменил имя и женился, но жить честно так и не смог. Главную роль сыграл Джош Дюамель. В картине также снялся Мэл Гибсон. 

Уже на Wink — ШИФР
Российский детективный сериал основан на сюжете британского мини-сериала «Код убийства». В отечественной версии героини истории в прошлом — военные разведчицы. Опытные дешифровшицы Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) снова собираются вместе, чтобы вести расследования, и помогают полковнику МУР Проскурину (Сергей Пускепалис) в особо запутанных делах. Действие происходит в 1956 году.

С 12 декабря — ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ
Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж — военный корреспондент. Узнав, что он попал в плен в горячей точке, Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы определить в местную семью. Бороться за сына героине помогает другой русский эмигрант — Алексей (Иван Янковской), которого когда-то так же разлучили с семьей. 

С 8 декабря — ЧЕРНАЯ ГОРА 
Предновогодний триллер в стиле ретро. Канун нового 1979 года компания молодых людей встречает в санатории посреди карельских лесов. Они готовятся к студенческому спектаклю и заодно разбираются со сложными романтическими чувствами. Закулисные интриги приобретают кровавый оттенок, когда в санатории появляется местный кочегар Витя (Владимир Кузнецов) — отчисленный студент истфака, считающий себя потомком карельских шаманов. Он проводит кровавый обряд, но ошибается в выборе жертвы. 

Кроме того, 14 декабря станет доступна финальная серия сериала «Аврора», а 17 декабря — финал проекта «Русалки».

В декабре зрителям Wink также будут доступны коллекции мультфильмов — БАРБОСКИНЫ TEAM, «Лунтик и его друзья», все части ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ, мультсериал «Отель у овечек».

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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