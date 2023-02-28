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Wink рассказал об онлайн-новинках марта

Автор: БК

28 февраля 2023

Свежие сериалы, фильмы и продолжения любимых проектов

В первом месяце весны Wink представит отечественному зрителю российский сериал «Хэдшот» о том, как замкнутый подросток Денис преображается до неузнаваемости в киберпространстве. Также в марте можно будет увидеть драму СЫН с Хью Джекманом, Лорой Дерн и Зеном Макгратом.

2 марта:  ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ 
Сразу после кинотеатрального проката на сервисе можно будет посмотреть российский криминальный триллер, рассказывающий о циничном коррумпированном карьеристе, следователе Капитонове. В главных ролях — Евгений Ткачук, Петр Федоров и Александр Робак.

СУДЬЯ ДИ: СДЕЛКА С ЦАРЕМ ПРЕИСПОДНЕЙ
Четвертая часть приключенческой детективной эпопеи о расследовании хитроумного китайского судьи. Фильмы франшизы снимаются в Китае по знаменитой серии исторических детективов нидерландского дипломата и синолога Роберта ван Гулика. 

8 марта: ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ
В центре сюжета — свадьба. К ней готовятся Мишель (Эмма Робертс) и Аллен (Люк Брейси). Затевая знакомство родителей, они не догадываются, что те давно знают друг друга. Роли родителей исполняют Ричард Гир и Дайан Китон, Уильям Мейси и Сьюзен Сарандон.

9 марта: второй сезон сериала «Тиндер-80»
Тогда технологии были другими, а желания людей — такими же, как сегодня. В новом сезоне продолжается развитие истории из 1980-х годов про изобретение трех парижских студентов, которые наладили обмен эротическим контентом для знакомств за три с лишним десятка лет до появления профильной социальной сети.

17 марта: МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА
Свежая комедия о том, как сделать обычную брачную церемонию незабываемой. Свадьба Дарси (Дженнифер Лопес) и Тома (Джош Дюшамель) с самого начала не была похожа на классическую, однако по-настоящему неповторимой церемонию сделали пираты — они захватили гостей в заложники и потребовали гигантский выкуп.

23 марта: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД. ПОЕДИНОК ВЕРЫ
Экранизация классического средневекового китайского романа; сюжет в стиле фэнтези сделал его популярным у современных кинематографистов. В новом фильме зрителей ждет история борьбы Царя Обезьян Сунь Укуна со злым божеством, которое похитило жителей деревни Циньгя и унесло их в небесный мир.

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