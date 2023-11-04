Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября

«Слово пацана. Кровь на асфальте», «Отмороженные», альманах «Эт» и многое другое

Главная ноябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink – сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Криминальная драма, расскажет о молодых ребятах, которые сбиваются в уличные банды в самый разгар эпохи перестройки. Первые два эпизода появятся на сервисе с 9 ноября, а новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам.

Кроме того, зрителей стриминга ждет комедийный сериал «Отмороженные» о четырех бандитах, которые попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году, новый альманах от Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова ЭТ, второй сезон «#ШКЛТ» и многое другое.

Только на Wink

Уже на сервисе:

«Отмороженные» (комедия, реж. Аня Мирохина)

Действие истории начинается в конце 1990-х – четыре бандита приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за 20 с лишним лет все радикально изменилось: их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то – завоевывать сердце повзрослевшей возлюбленной. Четверке друзей предстоит найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

«#ШКЛТ2» (комедия, шоураннеры Наталья Еприкян, Дмитрий Грачев)

В первом сезоне команда юных героев перехватывала инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Теперь же снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу – музыкальное, где есть место пародиям на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин. Герои преодолевают трудности, укрепляют дружбу, снимают шоу, узнают много нового. И понимают, что без помощи взрослых им не обойтись.

С 9 ноября:

«Слово пацана» (драма, реж. Жора Крыжовников)

В центре истории – 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и маленькой сестрой. Чтобы защитить себя от прессинга ровесников, он заводит дружбу с «пацанами». Случайный знакомый – Марат – становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный пацанский мир. Разборки с другими «улицами», дискотеки, видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство становятся правдивой картиной о потерянном поколении и 80-х. Сериал показывает, как «улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но за безвременьем и черной полосой придет осознание, понимание простых истин и смыслов, мечты о новой жизни, путь к которой окажется долгим и чрезвычайно сложным.

С 14 ноября:

ЭТ (альманах, реж. Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов)

Шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно – сопереживать. Врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней. В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют. Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына. Порой в жизни все может пойти не так, как мечталось бы героям этих историй.

Также на сервисе

С 6 ноября:

«Витязи» (исторический боевик, реж. Михаил Колпахчиев)

Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии, князь отстраняет от службы воеводу Белогора и его верных соратников. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им приходится снова брать в руки оружие. Белогору не дает покоя вопрос: кто их предал и по чьей вине отряд оказался в опале?

С 14 ноября

«Наш спецназ», 2-й сезон (боевик, реж. Виктор Шкуратов)

Виктор Фирсов всегда считал своего отца настоящим героем, ведь тот служил в СОБРе и погиб при исполнении, когда сыну было 18 лет. Сейчас Виктору 45, и он руководит группой немедленного реагирования «Трефы», стараясь быть столь же бесстрашным и справедливым, как его папа. Во втором сезоне командиру и четверке бойцов предстоит притереться друг к другу и стать единым слаженным механизмом. И чаще всего эта притирка будет происходить в максимально жестких боевых условиях.

С 27 ноября:

«Мафия – дело семейное» (комедия, реж. Михаил Поляков)

Молодые адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши, подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны. И пока мамы стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает все, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.

Скоро:

ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (комедийный боевик, реж. Николь Паоне)

Незадачливая арт-дилерша, киллер и его босс ввязываются в авантюру по отмыванию денег. Неожиданно для всех киллер становится лидером авангардной живописи, и история начинает играть другими красками в прямом и переносном смысле.

РАЗВОД ПО-ГЕЙМЕРСКИ (комедия, реж. Юго П. Тома)

14-летние Жордан и Патрик тяжело переживают первую в жизни страшную потерю. У них сломалась любимая приставка PlayStation. Смириться подростки не могут и заболевают страшной болезнью – точнее, симулируют недуг и начинают сбор денег в онлайне. Если афера провалится, то им не видать не только вожделенной приставки, но и родных стен.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых:

– ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР

– ЗАЛОЖНИКИ

– «Кубокот – в школу без забот»

– ЛУНА

– У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ

Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»