Мировые кинотеатральные сборы растут с опережением

Аналитики улучшили свой прогноз на 2023 год благодаря показателям первого квартала

Мировые кинотеатральные сборы в кинотеатрах растут с опережением прогнозов и увеличатся почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на отчет исследовательской фирмы Gower Street Analytics, которая улучшила свой прогноз за счет данных, полученных за первый квартал 2023 года.Оптимизм аналитики объясняют успехом БРАТЬЕВ СУПЕР МАРИО В КИНО, а также восстановившемуся рынку Китая, снявшему антиковидные ограничения.

По оценкам экспертов Gower Street, валовая кинотеатральная выручка в 2023 году достигнет $32 млрд, что на 10% больше, чем ее предыдущая оценка в $29 млрд.

«Сборы в размере $32 млрд в 2023 году будут означать увеличение объемов рынка на 23% по сравнению с 2022 годом. Они по-прежнему на 20% будут отставать от среднего показателя за последние три доковидых года, но рост демонстрирует, насколько восстановился бизнес после пандемии», — заявили представители компании.

В первом квартале североамериканский рынок отставал от предыдущих оценок Gower Street, но аналитики увеличили свой годовой прогноз с $8,6 млрд до $9 млрд из-за плотного графика последующих громких релизов.

Китайский рынок быстро восстановился после того, как в конце 2022 года были сняты ограничения на доступ к кинотеатрам, и компания Gower Street пересмотрела свой годовой прогноз в сторону увеличения на $1,2 млрд (с $5,6 млрд до $6,8 млрд). При этом аналитики остаются осторожными. Они отмечают, что после китайского Нового года, который принес прокатчикам выручку в размере $1 млрд, «цифры в марте снова были очень низкими, и, хотя на рынке работало несколько крупных релизов из США, они в массе не показали тот уровень кассового успеха, на который можно было бы надеяться», — говорится в исследовании. В то время как БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО стали хитом на большинстве территорий, его китайская касса разочаровывает: здесь он заработал всего $17 миллионов долларов за первые 12 дней после выхода.

По остальному мировому рынку (т. е. без Китая, США и Канады) прогноз улучшен на 10%, или $1,4 млрд (с $14,8 млрд до $16,2 млрд). В компании отметили, что улучшение прогноза в долларах также связано с ослаблением американской валюты в первом квартале 2023 года.

Мировые кассовые сборы составляли $42,3 млрд в 2019 году. С началом пандемии и введения антиковидных ограничений они рухнули до $11,8 млрд. В 2021 году мировая касса выросла до $21,3 млрl, а в прошлом году достигли планки в $25,9 млрд.

И в 2020, и в 2021 году Китай был крупнейшим рынком кинодистрибуции. Но в 2022 году США и Канада вернули себе первое место. Согласно текущей оценке Gower Street, на Северную Америку в 2023 году приходится 28% мировых кассовых сборов, на материковый Китай — 21%, а на оставшийся международный рынок — 51%.