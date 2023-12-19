Мировые кассовые сборы кинотеатров уменьшатся в 2024 году на 5%

Аналитики отмечают, что виной этому станут минувшие голливудские забастовки

Компания Gower Street Analytics представила предварительный прогноз мировых кассовых сборов на 2024 год, согласно которому они составят $31,5 млрд. По сообщению Deadline, это примерно на 5% меньше, чем недавний прогноз аналитиков на этот год ($33,4 млрд).

Если показатель сохранится, то общие сборы за 2024 год окажутся на 20% ниже, чем средние значения последних трех допандемийных годов (2017-2019-й).

Профессионалы рынка отмечают, что ожидаемое падение кассы объясняется минувшими забастовками гильдий сценаристов и режиссеров, из-за которых у голливудских студий на значительное время встало производство, и многие проекты были вынуждены изменить свои даты релизов. По словам генерального директора Gower Street Димитриоса Мициникоса, зрительский интерес к кино все еще высок – так, например, кассовые показатели за июль 2023 года оказались рекордными для этого месяца по миру.

Согласно аналитике Gower, североамериканская касса в 2024 году снизится на 11% по сравнению с этим годом и составит около $8 млрд. В свою очередь, международный бокс-офис (за исключением Китая) продемонстрирует показатели на 7% ниже 2023-го: они составят около $15,6 млрд – во многом, благодаря местным проектам.

Что касается китайского рынка, он все меньше зависит от голливудской продукции и его кассовые сборы в следующем году вырастут на 5% по сравнению с прогнозами на 2023-й – до $7,9 млрд. Однако прогнозировать ситуацию в Китае проблематично, потому что на данном этапе их график релизов ограничен.

Мициникос также подчеркнул, что 2025 год, наоборот, должен оказаться хорошим для мировой киноиндустрии из-за большого количества интересных проектов.

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