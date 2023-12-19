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Мировые кассовые сборы кинотеатров уменьшатся в 2024 году на 5%

Автор: Илья Кувшинов

19 декабря 2023

Аналитики отмечают, что виной этому станут минувшие голливудские забастовки

Компания Gower Street Analytics представила предварительный прогноз мировых кассовых сборов на 2024 год, согласно которому они составят $31,5 млрд. По сообщению Deadline, это примерно на 5% меньше, чем недавний прогноз аналитиков на этот год ($33,4 млрд).

Если показатель сохранится, то общие сборы за 2024 год окажутся на 20% ниже, чем средние значения последних трех допандемийных годов (2017-2019-й).

Профессионалы рынка отмечают, что ожидаемое падение кассы объясняется минувшими забастовками гильдий сценаристов и режиссеров, из-за которых у голливудских студий на значительное время встало производство, и многие проекты были вынуждены изменить свои даты релизов. По словам генерального директора Gower Street Димитриоса Мициникоса, зрительский интерес к кино все еще высок – так, например, кассовые показатели за июль 2023 года оказались рекордными для этого месяца по миру.

Согласно аналитике Gower, североамериканская касса в 2024 году снизится на 11% по сравнению с этим годом и составит около $8 млрд. В свою очередь, международный бокс-офис (за исключением Китая) продемонстрирует показатели на 7% ниже 2023-го: они составят около $15,6 млрд – во многом, благодаря местным проектам.

Что касается китайского рынка, он все меньше зависит от голливудской продукции и его кассовые сборы в следующем году вырастут на 5% по сравнению с прогнозами на 2023-й – до $7,9 млрд. Однако прогнозировать ситуацию в Китае проблематично, потому что на данном этапе их график релизов ограничен.  

Мициникос также подчеркнул, что 2025 год, наоборот, должен оказаться хорошим для мировой киноиндустрии из-за большого количества интересных проектов.

Фото: Freepik

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