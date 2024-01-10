Бывший Twitter займется созданием оригинального развлекательного контента

Соцсеть Илона Маска заключила сделку с компанией Range Media Partners на создание десяти шоу

Социальная сеть X (ранее Twitter, заблокирована на территории РФ), принадлежащая Илону Маску, займется производством собственного развлекательного контента. Об этом сообщает Deadline.

Медиаплатформа заключила сделку с компанией Range Media Partners на создание десяти шоу разных форматов и жанров, первое из которых будет вести спортивный журналист Джим Ром. Ожидается, что оно будет выходить в эфир в течение всего года на X, начиная с февральского Супербоула.

Несмотря на то, что это первая крупная сделка на сразу несколько проектов для противоречивой социальной сети, ранее Маск также подписал контракты на запуск собственных шоу для X с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном, ведущим CNN Доном Лемоном и экс-кандидатом в президенты США Тулси Габбард.