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Российский триллер «Я иду играть» получил четыре награды на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Автор: Илья Кувшинов

1 апреля 2024

Среди них – приз за лучший полнометражный фильм

Фильм Анны Зайцевой Я ИДУ ИГРАТЬ был удостоен сразу нескольких наград на Indie Film Festival в Лос-Анджелесе.

Скринлайф-триллер взял призы в четырех категориях – лучший полнометражный фильм, лучший актерский ансамбль, лучший режиссер и лучший сценарий.  

В центре повествования ленты – 16-летняя девочка, которая пытается выяснить, почему ее младшая сестра свела счеты с жизнью. Вскрыв компьютер погибшей, Дана узнает, что у Юли была тайная жизнь, о которой та не говорила никому из близких.

В России Я ИДУ ИГРАТЬ был показан лишь однажды – на Московском международном кинофестивале в программе «Дикие ночи» в 2022 году. Производством фильма занимались студия Bazelevs и онлайн-кинотеатр KION, а его продюсерами выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин.

Дата выхода проекта в онлайн-кинотеатре пока остается неизвестной.

Фото: кадр со съемок из фильма Я ИДУ ИГРАТЬ

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