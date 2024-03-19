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«Я иду играть» Анны Зайцевой получил приз за режиссуру на кинофестивале в США

Автор: Илья Кувшинов

19 марта 2024

В России скринлайф-триллер был показан лишь однажды

Скринлайф-триллер Я ИДУ ИГРАТЬ был удостоен награды на американском кинофестивале A Night of Horror International Film Festival – постановщик Анна Зайцева получила за него приз в категории «Лучший международный режиссер».

В центре повествования ленты – 16-летняя девочка, которая пытается выяснить, почему ее младшая сестра свела счеты с жизнью. Вскрыв компьютер погибшей, Дана узнает, что у Юли была тайная жизнь, о которой та не говорила никому из близких.

Главные роли в картине исполнили Анна Потебня, Тимофей Елецкий, Екатерина Стулова, Диана Шульмина, Ольга Пипченко и Полина Ватага. Производством фильма занимались студия Bazelevs и онлайн-кинотеатр KION, а его продюсерами выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин.

В России Я ИДУ ИГРАТЬ был показан лишь однажды – на Московском международном кинофестивале в программе «Дикие ночи» в 2022 году. Его дата выхода в KION пока остается неизвестной.

Фото: кадр из фильма Я ИДУ ИГРАТЬ

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