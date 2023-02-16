«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам 2022 года

Чистая прибыль компании составила 10,8 млрд рублей

«Яндекс» значительно улучшил финансовые показатели по всем видам бизнеса, как следует из опубликованного отчета компании. За минувший год общая выручка технологического гиганта выросла на 46% и составила 521,7 млрд рублей. Выручка в IV квартале 2022 года увеличилась на 49% по сравнению с предыдущим периодом и составила 164,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль за четвертый квартал составила 747 млн рублей, за год — 10,8 млрд рублей. В 2021-м эти показатели достигли значения 5,6 млрд рублей и 8 млрд рублей соответственно.

Выросло число подписчиков сервиса «Яндекс Плюс», которое составило 19,3 млн человек (для сравнения: в третьем квартале 2022 года число аккаунтов достигло значения в 15,8 млн). Выручка сегмента «Плюс и Развлекательные сервисы» («Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия») по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2021 года увеличилась на 84% и составила 12 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» на фоне роста общего числа платящих подписчиков и перехода на единый семейный тариф «Плюс Мульти».