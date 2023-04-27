Выручка «Яндекса» в сегменте «Плюс и Развлекательные сервисы» выросла на 129% в первом квартале

Общая выручка корпорации составила 163,3 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность по МСФО за первый квартал. Согласно опубликованным сведениям, выручка компании за первые три месяца 2023-го увеличилась на 54% год к году и составила 163,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей — в прошлом году первый квартал принес «Яндексу» убыток в 8,1 млрд рублей. EBITDA достигла значения в 12,8 млрд рублей.

Наибольшую долю в заработках корпорации составила выручка в сегменте «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» (88,4 млрд рублей), продемонстрировав рост год к году в объеме 60%. Выручка сегмента «Поиск и Портал» (включает поиск, геосервисы, «Яндекс 360», «Погоду», «Новости», «Путешествия» и некоторые другие сервис), за минувший год выросла на 54%, до 67,5 млрд рублей.

«Рост в первую очередь обусловлен сильными результатами «Рекламной сети Яндекса» и «Поиска» на фоне постоянных инвестиций в развитие рекламных продуктов и технологий (в особенности для сегментов электронной коммерции и малого и среднего бизнеса)», — отмечается в отчете.

Значительный рост демонстрирует сегмент «Плюс и Развлекательные сервисы». Количество подписчиков «Плюса» выросло до 22,1 млн человек, увеличившись на 77% по сравнению с аналогичным показателем на конец первого квартала 2022 года. Выручка сегмента «Плюс и Развлекательные сервисы» («Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия») выросла на 129%, до 13,4 млрд рублей.

Убыток по скорректированному показателю EBITDA в сегменте «Плюс и Развлекательные сервисы» значительно уменьшился — с 3,2 млрд рублей в первом квартале 2022 года до 0,2 млрд рублей в начале текущего. Это объясняется эффектом положительного операционного рычага на фоне роста выручки от продажи подписок (102% год к году).