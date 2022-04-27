«Яндекс» отчитался по итогам первого квартала 2022 года

Выручка медиасервисов компании составила 5,8 млрд рублей

За первый квартал 2022 года выручка «Яндекса» оказалась на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 106 млрд рублей, сообщила компания. Этот показатель также составил треть ее выручки за 2021 год.

Скорректированный чистый убыток составил 8,1 млрд рублей. В компании заявили, что средства пошли на инвестиции в действующий бизнес и новые направления.

Выручка медиасервисов («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и подписка «Плюс») оказалась на уровне 5,8 млрд рублей. Количество подписчиков «Яндекс.Плюс» по итогам первого квартала 2022-го достигло отметки 12,2 млн пользователей.

По данным компании GfK, «Кинопоиск» сохраняет лидерство по доле платящих подписчиков в первом квартале 2022 года. Также видеосервис стал самым узнаваемым среди россиян.