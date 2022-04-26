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«Кинопоиск» сохраняет лидерство по доле платящих подписчиков в первом квартале 2022 года

Автор: БК

26 апреля 2022

По данным компании GfK, видеосервис также стал самым узнаваемым среди россиян

В первом квартале 2022 года подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 46% жителей российских городов, что на 2% больше относительно четвертого квартала 2021-го, при этом 30% — платили за подписку.

Лидером среди видеосервисов по общему количеству подписчиков (с учетом пользователей бесплатной и оформленной на пробный период подписки), так и по количеству платящих подписчиков вновь стал «Кинопоиск». В первом квартале 2022 года «Кинопоиском» по подписке пользовались 15,1% горожан, при этом 10% жителей российских городов пользуются платной подпиской на этот сервис. Второе место занял IVI, подпиской которого пользуются 12% жителей городов России, также 6,7% — пользователи платной подписки. Замыкает тройку Okko, его показатели — 7,9% и 4,2% соответственно. Также в пятерку лидеров вошел Wink, который обошел Okko по доле платящих подписчиков — 5,2%. На пятом месте расположился недавно приостановивший свою работу в России Netflix (4,5% и 3,2% соответственно).

Порядка 76% опрошенных жителей российских городов ответили, что знают онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Сервис впервые обогнал конкурентов по уровню знания. По этому показателю в тройке также оказались IVI (74%) и Okko (73%). По уровню спонтанного знания среди горожан на первом и втором месте расположились IVI (51%) и Okko (34%), а «Кинопоиск» оказался на третьем с 32%. 

В онлайн-опросе участвовали 7505 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек. Опрос проводился в период с 17 января по 24 марта 2022 года. 

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