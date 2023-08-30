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Суд отклонил иск к Universal из-за ложной рекламы фильма Yesterday

Автор: Илья Кувшинов

30 августа 2023

Истцы требовали выплатить им $5 млн за отсутствие в картине Аны де Армас

Universal не придется выплачивать деньги за моральный ущерб зрителям фильма YESTERDAY, не увидевшим там Ану де Армас – The Hollywood Reporter сообщает, что судебное дело было закрыто.

В прошлом году Питер Майкл Роза и Конор Вульф подали в суд на студию за «ложную и вводящую в заблуждение рекламу» и «безосновательное обогащение». Молодые люди посмотрели трейлер фильма Дэнни Бойла, в котором была сцена с Аной де Армас, и решили взять его напрокат за $3.99 каждый – правда, актрисы в картине уже не оказалось. Истцы заявили, что потеряли деньги и потребовали выплатить $5 млн за причиненный ущерб.

В понедельник, 28 августа, окружной судья Стивен Уилсон отклонил иск, заявив, что молодые люди не полагались на предполагаемые искажения фактов со стороны студии при выборе YESTERDAY для просмотра.

Суд также постановил, что Вульф, взявший фильм во второй раз на сервисе Google Play в надежде на режиссерскую версию, не имеет прав на подачу иска, потому что «самостоятельно нанес себе эту травму». Уилсон отметил, что у истца не было никаких оснований полагать, что версия YESTERDAY на данной платформе будет отличаться от той, которую он уже смотрел.

Стоит отметить, что Ана де Армас действительно была задействована в фильме – девушка сыграла возлюбленную главного героя в исполнении Химеша Пателя, но все ее сцены были вырезаны из финального монтажа.

Фото: кадр из трейлера фильма YESTERDAY

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