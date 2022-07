Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу

Смотр пройдет с 22 по 27 июля

XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявил свою программу. В основном конкурсе представлены 8 фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран. Восьмой фильм-участник будет объявлен дополнительно.

1. Working class heroes / Герои рабочего класса (2022, Сербия, режиссёр: Милош Пушич).

2. The city and the city / Город и город (2022, Греция, режиссёры: Христос Пасалис, Силас Цумекас)

3. Shankar’s fairies / Феи Шанкара (2021, Индия, режиссёр: Ирфана Маджумдар)

4. The Rust / Ржавчина (2021, Колумбия, Франция, режиссёр: Хуан Себастьян Меса)

5. Tembot / Тембот (2022, Россия, режиссёр: Тина Мастафова)

6. Bagyt / Счастье (2022, Казахстан, режиссёр: Аскар Узабаев)

7. Achrome / Призрачно-белый (2022, Россия, Израиль, Германия, режиссёр: Мария Игнатенко)

Председателем жюри станет Али Хамраев — классик авторского кино, однокурсник Тарковского по ВГИКу. Еще два члена жюри, Чжан Мяоянь и Арун Картик — победители «Зеркала» прошлых лет. Ещё один участник жюри — актриса и куратор Полина Лиске.

Открытие фестиваля состоится 22 июля в Юрьевце — городе, где провёл своё детство Андрей Арсеньевич Тарковский и где теперь находится его Дом-музей, культурный центр и хранится архив режиссёра.

Фестивальные показы разделены на девять программ: основной конкурс, программа «Тарковский контекст», куда входят фильмы, либо имеющие прямое отношение к миру Андрея Тарковского, либо находящиеся с ним в диалоге, программа российского кино «Свои», где представлены лучшие российские фильмы года, программа фильмов от членов жюри фестиваля, программа анимации и программа «Большая тройка», которая состоит из трёх фильмов с главных фестивалей мира.

Программа «Тарковский контекст» в этом году состоит из четырёх сеансов, посвященных юбилярам 2022 года, чьи творческие и жизненные пути пересекались с Андреем Тарковским: сборник советской анимации с музыкой Эдуарда Артемьева, фильм Андрея Кончаловского ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ и философская притча БО БА БУ Али Хамраева. Завершит «Тарковский контекст» фильм ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА Константина Лопушанского, ученика Андрея Арсеньевича.

К 90-летию Тарковского подготовлены две фестивальных программы: «Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского» и «Планета Тарковского». В программу «Планета Тарковского» входят реставрации советской классики, образующие контекст для кинематографа Андрея Тарковского и связанные с его вселенной невидимыми нитями. В программу вошел режиссёрский дебют Никиты Михалкова СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ (1974), фильм ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ (1971) Алексея Германа и КАЛИНА КРАСНАЯ Василия Шукшина и РОМАН О ВЛЮБЛЕННЫХ Андрея Кончаловского. Эта программа собрана для показа на новой для «Зеркала» площадке, специально построенного кинотеатра на вокзале, где пройдёт также ретроспектива Андрея Тарковского.

Программа фестиваля в этом году сформирована комиссией в составе Константина Нафикова, Александры Лавровой, Павла Шведова (программа анимации) и Андрея Апостолова (программа «Планета Тарковского»).