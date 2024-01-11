top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Мультиформатный проект «Жванецкий» выйдет в год 90-летия сатирика

Мультиформатный проект «Жванецкий» выйдет в год 90-летия сатирика

Автор: БК

11 января 2024

Его подготовкой занимаются кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс»

Кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс» готовят мультиформатный проект «Жванецкий», который будет посвящен 90-летию со дня рождения сатирика. Его креативными продюсерами выступят Наталья Жванецкая и писатель Евгений Гришковец.

«Идея сделать такой проект витала в воздухе… Мне кажется, 90 лет со дня рождения – прекрасная дата, чтобы эту идею осуществить, – заявила Жванецкая. – Миша был большим культурным пластом нашей литературы, эстрады, и, я надеюсь, останется им. Он написал огромное количество произведений, больше тысячи миниатюр! И очень много неизданного… Его тексты – тонкие, острые, смешные. Он умел из самой простой бытовой истории сделать настоящий шедевр, который всегда находил отклик у самой широкой аудитории. Множество высказываний Миши стали крылатыми. Это был его уникальный дар».

«Это первый случай, когда мне предложили роль креативного продюсера. Я никогда ничего подобного не делал. Предложение Натальи Жванецкой, которая мне в этом смысле очень доверяет, безусловно меня обрадовало. Это большая ответственность делать такой проект, но я уже совсем этого не боюсь, – подчеркнул Гришковец. – За долгие годы общения я изучил структуру, особенности и феномен текстов Жванецкого, и хорошо в них разбираюсь. Мы были знакомы, потом мы приятельствовали, потом дружили. Наталья и Михаил Михайлович неоднократно бывали на моих выступлениях. И больше десяти раз Жванецкие бывали на моём дне рождении. Мы много общались с Михаилом Михайловичем, я читал ему первому свои новые произведения, специально приезжал к нему. Он относился ко мне как к человеку, который совсем на него не похож в литературном смысле, но он часто говорил мне: «Женька, ты меня успокаиваешь тем, что ты следующий!».

Первой частью мультиформатного проекта станет гала-концерт, который пройдет в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 31 марта при участии Юрия Стоянова, Никиты Кологривого, Павла Деревянко, Игоря Золотовицкого, Ильи Соболева и многих других артистов. Также будет создано несколько версий фильма о сатирике, запланированных к выходу в кинотеатрах, на телевидении и стриминговых сервисах в этом году.

Продюсерами «Жванецкого» также выступают Андрей Шишканов и Дмитрий Щербанов.

«Когда родилась идея сделать проект, посвящённый Жванецкому, мы сразу поняли, что масштаб должен быть соответствующий. Мы решили не ограничиваться одним форматом – только концертом или фильмом. Так появился уникальный мультиформатный проект, который разбит на составляющие и будет реализован в течение всего года. Михаил Михайлович был большой и проект мы решили сделать тоже большой», — подчеркнул Шишканов.

«Михаил Михайлович был очень талантливым и обаятельным человеком. Его рассказы, афоризмы, меткое слово — стали символом целой эпохи. И, наверное, нет ни одного человека в России, который бы не знал его имя и не слышал хотя бы одно его произведение. Для нас важно не только почтить память великого автора, но и вдохнуть новую жизнь в его произведения, доверив это очень талантливым и очень непохожим друга на друга артистам и комикам», — отметил Щербанов.

Фото: пресс-служба компании «Вселенная кино»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«Холоп 2» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Ведущий «Золотого глобуса» ответил на критику в свой адрес
Подробнее
ЕАИС подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 года
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила награду на фестивале Hollywood Series в США
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»
Подробнее
Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»
Подробнее
Рейтинг трансляции «Золотого глобуса» вырос на 50%
Подробнее
Уэс Андерсон приступит к съемкам нового фильма этой весной
Подробнее
IMAX отчиталась о доходах за 2023 год
Подробнее
«Союзмультфильм» обратился в СК России из-за международных прав на «Чебурашку»
Подробнее
Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros.
Подробнее