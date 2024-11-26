top banner

Кинофестиваль «Зимний» объявил деловую программу

Автор: БК

26 ноября 2024

Специальна программа «Жара на «Зимнем» обещает поднять важные вопросы киноиндустрии

На 3-м Открытом российском фестивале авторского кино «Зимний» пройдет специальная деловая программа «Жара на «Зимнем»», на которой будут подняты важные вопросы для профессионалов киноотрасли.

Программа будет состоять из серии деловых мероприятий на актуальные для киноиндустрии темы. Целями и задачами обсуждений станут привлечение внимания к наиболее острым проблемам кинопроизводства, поиск их решения, преодоление разногласий и выстраивание эффективных деловых коммуникаций, повышение уровня профессионального общения, укрепление и расширение деловых связей. А также личное, очное знакомство коллег «по цеху».

В отличие от большинства похожих мероприятий, деловые встречи будут носить неформальный характер, что предполагает откровенный разговор между вовлеченными в процесс участниками индустрии.

В этом году деловая программа будет состоять из одного тематического индустриального блока, посвящённого взаимодействию представителей профсоюзов творческих и технических профессий с практиками производственного процесса – продюсерами, исполнительными и линейными продюсерами известных отечественных кинопроектов и кинокомпаний.

Модераторы программы – кинопродюсер, продюсер кинофестиваля «Зимний» Максим Королев и продюсер, генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский.

Мероприятие пройдет 5 декабря в 14:00 в Малом зале кинотеатра «Художественный».

Вход на программу по приглашениям и аккредитации.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вновь во главе проката
Подробнее
Российские производители подвели итоги международного кинорынка DICM 2024 в Дубае
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 ноября 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Зять» вырвался в лидеры
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Зять» уступает «Теще»
Подробнее
Mediascope рассказал о самых популярных фильмах и сериалах в России за год
Подробнее
Bazelevs займется выпуском комиксов
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет увеличена в 2025 году
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 ноября
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» открыл регистрацию для зрителей
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Уроки китайского»
Подробнее
Касса четверга: лидером стала комедия «Зять»
Подробнее
«МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2024 года
Подробнее
Конференция ConTech 2024: дискуссия «Стратегии медиакомпаний»
Подробнее
Покидая Лас-Вегас: итоги AFM-2024
Подробнее
Названы лауреаты индустриальной премии «МедиаБренд»
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ назвал даты проведения и начал прием заявок
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Кинофорум «Сделано в Санкт-Петербурге» продолжает прием заявок
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
Подробнее