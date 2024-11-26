Кинофестиваль «Зимний» объявил деловую программу

Специальна программа «Жара на «Зимнем» обещает поднять важные вопросы киноиндустрии

На 3-м Открытом российском фестивале авторского кино «Зимний» пройдет специальная деловая программа «Жара на «Зимнем»», на которой будут подняты важные вопросы для профессионалов киноотрасли.

Программа будет состоять из серии деловых мероприятий на актуальные для киноиндустрии темы. Целями и задачами обсуждений станут привлечение внимания к наиболее острым проблемам кинопроизводства, поиск их решения, преодоление разногласий и выстраивание эффективных деловых коммуникаций, повышение уровня профессионального общения, укрепление и расширение деловых связей. А также личное, очное знакомство коллег «по цеху».

В отличие от большинства похожих мероприятий, деловые встречи будут носить неформальный характер, что предполагает откровенный разговор между вовлеченными в процесс участниками индустрии.

В этом году деловая программа будет состоять из одного тематического индустриального блока, посвящённого взаимодействию представителей профсоюзов творческих и технических профессий с практиками производственного процесса – продюсерами, исполнительными и линейными продюсерами известных отечественных кинопроектов и кинокомпаний.

Модераторы программы – кинопродюсер, продюсер кинофестиваля «Зимний» Максим Королев и продюсер, генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский.

Мероприятие пройдет 5 декабря в 14:00 в Малом зале кинотеатра «Художественный».

Вход на программу по приглашениям и аккредитации.