Фестиваль «Золотой Ворон» подвёл итоги Спецпрограммы

Специальную программу мероприятий посетили более 2700 человек

Кинофестиваль «Золотой Ворон» подвёл итоги Спецпрограммы мероприятий, организованной командой киносмотра в апреле текущего года. Организаторы Арктического международного кинофестиваля были вынуждены разделить насыщенную программу смотра на два этапа и провести внеконкурсную часть показов, включая мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, в период с 14 по 20 апреля. Данные апрельские мероприятия в городе Анадырь посетили более 2 700 человек.

«Несколько лет назад мы приняли для себя стратегическое решение развивать «Золотой ворон» не просто как киносмотр, но как мультикультурный масштабный проект, который объединяет и кино, и театр, и просветительские мероприятия, и индустриальную программу. И это даёт плоды. Фестиваль разрастается, нам уже сложно уместить все события в одну неделю (как это было раньше) так, чтобы они не пересекались и зрители могли в комфортном режиме посетить все или хотя бы большую часть площадок. Поэтому мы впервые опробовали формат Спецпрограммы. Это позволило нам по-новому посмотреть на фестиваль, расставить новые акценты в программе, привлечь ещё больше внимания зрителей. Но, самое главное, мы как организаторы смогли больше времени, внимания и заботы уделить нашей аудитории и это очень ценно», – прокомментировал расширение спектра деятельности фестивальной команды художественный руководитель АМКФ «Золотой ворон», режиссёр и продюсер Филипп Абрютин.

В рамках Спецпрограммы состоялось несколько кинопоказов в кинотеатре «Полярный», в том числе прошла премьера документального фильма чукотского режиссёра Ирины Калюжной АТАСИКУН. ВСЕ ВМЕСТЕ. Показ и выступление ансамбля Атасикун были посвящены памяти руководителя коллектива Ирины Суворовой.

В рамках проходящих в стране мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы и Года защитника Отечества, для учащихся начальных классов города Анадырь был проведён цикл встреч с создателями документального анимационного сериала «Звезда героя».

Одним из событий Спецпрограммы стал приезд на Чукотку актёра театра и кино, народного артиста России, Дмитрия Певцова. Концерт при полном аншлаге состоялся в Окружном Доме народного творчества. В программу выступления вошли в том числе всеми любимые произведения о Великой отечественной Войне.

Цикл мастер-классов с учащимися города Анадырь а также творческую встречу с жителями города провели актёры театра и кино братья Вячеслав и Никита Паршины.

Также организаторы привезли на Чукотку один из знаковых спектаклей крупнейшего кукольного театра страны – Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова – «Цирк на нитях». Культовую постановку представил зрителям автор спектакля и создатель кукол, главный художник театра Виктор Антонов.

Конкурсные кинопоказы, специальные показы и деловые мероприятия состоятся в период с 16 по 24 июня. Церемония открытия конкурсной недели пройдет 16 июня, а торжественная церемония вручения призов – 24 июня.

Фото: пресс-служба фестиваля