Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2023 год
Церемония вручения наград состоится 26 января 2024 года
Академия кинематографических искусств и наук России представила лонг-лист премии «Золотой Орел». В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 38 картин. В их числе – ЧЕБУРАШКА, ВЫЗОВ, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, ПРАВЕДНИК, ЧУВСТВА АННЫ, КЕНТАВР, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, 1993 и другие.
В лонг-лист в категории «Лучший телесериал» вошли 20 проектов, а в лонг-лист «Лучший проект онлайн-платформы» – 28 проектов.
Шорт-лист премии будет определен по итогам первого тура голосования.
Церемония вручения наград состоится на «Мосфильме» 26 января 2024 года.
ЛОНГ-ЛИСТ
Лучший игровой фильм
• 14+. ПРОДОЛЖЕНИЕ (реж. Андрей Зайцев)
• 1993 (реж. Александр Велединский)
• АДА (реж. Станислав Светлов)
• БЕРИ ДА ПОМНИ (реж. Байбулат Батулла)
• БЕШЕНСТВО (реж. Дмитрий Дьяченко)
• БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИКАЛЕ (реж. Алексей Федорченко)
• ВРЕМЕНА ГОДА (реж. Максим Шабалин)
• ВЫЗОВ (режиссер Клим Шипенко)
• ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (реж. Иван Капитонов)
• ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО (реж. Татьяна Лютаева)
• ЗА ПАЛЫЧА! (реж. Андрей Богатырев)
• ИМПЕРАТРИЦЫ (реж. Андрей Кравчук)
• КЕНТАВР (реж. Кирилл Кемниц)
• КЛИПМЕЙКЕРЫ (реж. Григорий Константинопольский)
• КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ (реж. Светлана Самошина)
• МЕДЕЯ (реж. Игорь Волошин)
• МИРА (реж. Дмитрий Киселёв)
• НАВОДНЕНИЕ (реж. Иван И. Твердовский)
• НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА (реж. Любовь Борисова)
• НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (реж. Владимир Алеников)
• НЮРНБЕРГ (реж. Николай Лебедев)
• ОТПУСК В ОКТЯБРЕ (реж. Роман Михайлов)
• ПЛОТНИК (реж. Авдотья Смирнова)
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ (реж. Александр Войтинский)
• ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (реж. Игорь Волошин)
• ПОЕХАВШАЯ (реж. Антон Маслов)
• ПОМИЛОВАНИЕ (реж. Айнур Аскаров)
• ПРАВЕДНИК (реж. Сергей Урсуляк)
• РУССКИЙ КРЕСТ (реж. Эдуард Бояков, Петр Зеленов)
• СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)
• СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (реж. Сергей Ильин)
• ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (реж. Стася Венкова)
• ТУМАН (реж. Наталия Гугуева)
• У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ (реж. Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян)
• ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (реж. Карен Шахназаров)
• ЧЕБУРАШКА (реж. Дмитрий Дьяченко)
• ЧУВСТВА АННЫ (реж. Анна Меликян)
• ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (реж. Александр Котт)
Лучший телевизионный сериал
• «Акушер» (реж. Денис Карро)
• «Аутсайдер» (реж. Владимир Нахабцев)
• «Бизон: Дело манекенщицы» (реж. Сергей Чекалов)
• «Все как у людей. Продолжение» (реж. Кирилл Седухин)
• «Всем по 50» (реж. Станислав Назиров)
• «Горько-соленое море» (реж. Всеволод Аравин)
• «Дама с собачкой» (реж. Мирослав Малич)
• «Доктор Краснов» (реж. Алена Райнер)
• «Друг на час» (реж. Александр Бойков)
• «Катюша» (реж. Илья Казанков)
• «Кафе “Куба”» (реж. Жанна Кадникова)
• «Лимитчицы» (реж. Ольга Доброва-Куликова)
• «Лихорадка» (реж. Александр Касаткин)
• «Между нами глубокое море» (реж. Егор Баринов)
• «Операция “Престол”» (реж. Владимир Кильбург)
• «Первокурсница» (реж. Илья Ермолов)
• «СССР» (реж. Алексей Рудаков)
• «Трейдер» (реж. Энтони Уоллер)
• «Шаляпин» (реж. Егор Анашкин)
• «Шпион» (реж. Иван Стаханов)
Лучший проект онлайн-платформы
• «13 Клиническая» (реж. Клим Козинский, «Иви»)
• «Актрисы» (реж. Федор Бондарчук, Wink)
• «Балет» (реж. Евгений Сангаджиев, Wink)
• «Бэби-тур» (реж. Федор Стуков, Kion)
• «Библиотекарь» (реж. Игорь Твердохлебов, Wink)
• «Жить жизнь» (реж. Артем Аксененко, Start)
• «За полчаса до весны» (реж. Степан Коршунов, Кирилл Папакуль, Оксана Барковская, Start)
• «Комплекс бога» (реж. Флюза Фархшатова, Kion)
• «Король и Шут» (реж. Рустам Мосафир, «Кинопоиск»)
• «Кошка» (реж. Карен Оганесян, Start)
• «Крутая перемена» (реж. Карен Оганесян, Start)
• «Лада Голд» (реж. Никита Власов, «Иви»)
• «Мастодонт» (реж. Станислав Довжик, Марат Ким, «Иви»)
• «Мерзлая земля» (реж. Оксана Карас, «Кинопоиск»)
• «Открытый брак» (реж. Иван Китаев, Okko)
• «Очевидное невероятное» (реж. Александр Войтинский, Okko)
• «Плейлист волонтера» (реж. Максим Свешников, Okko)
• «Райцентр» (реж. Данил Чащин, Эдуард Мошкович, «Иви»)
• «Раневская» (реж. Дмитрий Петрунь, Kion)
• «Сансара» (реж. Мария Агранович, Сергей Коротаев, Okko)
• «Секс. До и после» (реж. Дарья Мороз, Okko)
• «Сны Алисы» (реж. Андрей Джунковский, Илья Овсенев, Premier)
• «Тайна пропавшей деревни» (реж. Андрей Шавкеро, «Иви»)
• «Трепачи» (реж. Симон Багдасарян, Premier)
• «Ухожу красиво» (реж. Миша Поляков, Wink)
• «Фандорин. Азазель» (реж. Нурбек Эген, «Кинопоиск»)
• «Фишер» (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink)
• «Черное облако» (реж. Карен Оганесян, Okko)
Фото: официальный сайт премии