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Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2023 год

Автор: БК

23 октября 2023

Церемония вручения наград состоится 26 января 2024 года

Академия кинематографических искусств и наук России представила лонг-лист премии «Золотой Орел». В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 38 картин. В их числе – ЧЕБУРАШКА, ВЫЗОВ, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, ПРАВЕДНИК, ЧУВСТВА АННЫ, КЕНТАВР, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, 1993 и другие.

В лонг-лист в категории «Лучший телесериал» вошли 20 проектов, а в лонг-лист «Лучший проект онлайн-платформы» – 28 проектов.

Шорт-лист премии будет определен по итогам первого тура голосования.

Церемония вручения наград состоится на «Мосфильме» 26 января 2024 года.

ЛОНГ-ЛИСТ

Лучший игровой фильм
14+. ПРОДОЛЖЕНИЕ (реж. Андрей Зайцев)
1993 (реж. Александр Велединский)
АДА (реж. Станислав Светлов)
БЕРИ ДА ПОМНИ (реж. Байбулат Батулла)
БЕШЕНСТВО (реж. Дмитрий Дьяченко)
БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИКАЛЕ (реж. Алексей Федорченко)
ВРЕМЕНА ГОДА (реж. Максим Шабалин)
ВЫЗОВ (режиссер Клим Шипенко)
ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (реж. Иван Капитонов)
ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО (реж. Татьяна Лютаева)
ЗА ПАЛЫЧА! (реж. Андрей Богатырев)
ИМПЕРАТРИЦЫ (реж. Андрей Кравчук)
КЕНТАВР (реж. Кирилл Кемниц)
КЛИПМЕЙКЕРЫ (реж. Григорий Константинопольский)
КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ (реж. Светлана Самошина)
МЕДЕЯ (реж. Игорь Волошин)
МИРА (реж. Дмитрий Киселёв)
НАВОДНЕНИЕ (реж. Иван И. Твердовский)
НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА (реж. Любовь Борисова)
НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (реж. Владимир Алеников)
НЮРНБЕРГ (реж. Николай Лебедев)
ОТПУСК В ОКТЯБРЕ (реж. Роман Михайлов)
ПЛОТНИК (реж. Авдотья Смирнова)
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ (реж. Александр Войтинский)
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (реж. Игорь Волошин)
ПОЕХАВШАЯ (реж. Антон Маслов)
ПОМИЛОВАНИЕ (реж. Айнур Аскаров)
ПРАВЕДНИК (реж. Сергей Урсуляк)
РУССКИЙ КРЕСТ (реж. Эдуард Бояков, Петр Зеленов)
СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)
СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (реж. Сергей Ильин)
ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (реж. Стася Венкова)
ТУМАН (реж. Наталия Гугуева)
У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ (реж. Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян)
ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (реж. Карен Шахназаров)
ЧЕБУРАШКА (реж. Дмитрий Дьяченко)
ЧУВСТВА АННЫ (реж. Анна Меликян)
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (реж. Александр Котт)

Лучший телевизионный сериал
• «Акушер» (реж. Денис Карро)
• «Аутсайдер» (реж. Владимир Нахабцев)
• «Бизон: Дело манекенщицы» (реж. Сергей Чекалов)
• «Все как у людей. Продолжение» (реж. Кирилл Седухин)
• «Всем по 50» (реж. Станислав Назиров)
• «Горько-соленое море» (реж. Всеволод Аравин)
• «Дама с собачкой» (реж. Мирослав Малич)
• «Доктор Краснов» (реж. Алена Райнер)
• «Друг на час» (реж. Александр Бойков)
• «Катюша» (реж. Илья Казанков)
• «Кафе “Куба”» (реж. Жанна Кадникова)
• «Лимитчицы» (реж. Ольга Доброва-Куликова)
• «Лихорадка» (реж. Александр Касаткин)
• «Между нами глубокое море» (реж. Егор Баринов)
• «Операция “Престол”» (реж. Владимир Кильбург)
• «Первокурсница» (реж. Илья Ермолов)
• «СССР» (реж. Алексей Рудаков)
• «Трейдер» (реж. Энтони Уоллер)
• «Шаляпин» (реж. Егор Анашкин)
• «Шпион» (реж. Иван Стаханов)

Лучший проект онлайн-платформы
• «13 Клиническая» (реж. Клим Козинский, «Иви»)
• «Актрисы» (реж. Федор Бондарчук, Wink)
• «Балет» (реж. Евгений Сангаджиев, Wink)
• «Бэби-тур» (реж. Федор Стуков, Kion)
• «Библиотекарь» (реж. Игорь Твердохлебов, Wink)
• «Жить жизнь» (реж. Артем Аксененко, Start)
• «За полчаса до весны» (реж. Степан Коршунов, Кирилл Папакуль, Оксана Барковская, Start)
• «Комплекс бога» (реж. Флюза Фархшатова, Kion)
• «Король и Шут» (реж. Рустам Мосафир, «Кинопоиск»)
• «Кошка» (реж. Карен Оганесян, Start)
• «Крутая перемена» (реж. Карен Оганесян, Start)
• «Лада Голд» (реж. Никита Власов, «Иви»)
• «Мастодонт» (реж. Станислав Довжик, Марат Ким, «Иви»)
• «Мерзлая земля» (реж. Оксана Карас, «Кинопоиск»)
• «Открытый брак» (реж. Иван Китаев, Okko)
• «Очевидное невероятное» (реж. Александр Войтинский, Okko)
• «Плейлист волонтера» (реж. Максим Свешников, Okko)
• «Райцентр» (реж. Данил Чащин, Эдуард Мошкович, «Иви»)
• «Раневская» (реж. Дмитрий Петрунь, Kion)
• «Сансара» (реж. Мария Агранович, Сергей Коротаев, Okko)
• «Секс. До и после» (реж. Дарья Мороз, Okko)
• «Сны Алисы» (реж. Андрей Джунковский, Илья Овсенев, Premier)
• «Тайна пропавшей деревни» (реж. Андрей Шавкеро, «Иви»)
• «Трепачи» (реж. Симон Багдасарян, Premier)
• «Ухожу красиво» (реж. Миша Поляков, Wink)
• «Фандорин. Азазель» (реж. Нурбек Эген, «Кинопоиск»)
• «Фишер» (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink)
• «Черное облако» (реж. Карен Оганесян, Okko)

Фото: официальный сайт премии

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