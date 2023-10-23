Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2023 год

Церемония вручения наград состоится 26 января 2024 года

Академия кинематографических искусств и наук России представила лонг-лист премии «Золотой Орел». В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 38 картин. В их числе – ЧЕБУРАШКА, ВЫЗОВ, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, ПРАВЕДНИК, ЧУВСТВА АННЫ, КЕНТАВР, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, 1993 и другие.

В лонг-лист в категории «Лучший телесериал» вошли 20 проектов, а в лонг-лист «Лучший проект онлайн-платформы» – 28 проектов.

Шорт-лист премии будет определен по итогам первого тура голосования.

Церемония вручения наград состоится на «Мосфильме» 26 января 2024 года.

ЛОНГ-ЛИСТ

Лучший игровой фильм

• 14+. ПРОДОЛЖЕНИЕ (реж. Андрей Зайцев)

• 1993 (реж. Александр Велединский)

• АДА (реж. Станислав Светлов)

• БЕРИ ДА ПОМНИ (реж. Байбулат Батулла)

• БЕШЕНСТВО (реж. Дмитрий Дьяченко)

• БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИКАЛЕ (реж. Алексей Федорченко)

• ВРЕМЕНА ГОДА (реж. Максим Шабалин)

• ВЫЗОВ (режиссер Клим Шипенко)

• ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (реж. Иван Капитонов)

• ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО (реж. Татьяна Лютаева)

• ЗА ПАЛЫЧА! (реж. Андрей Богатырев)

• ИМПЕРАТРИЦЫ (реж. Андрей Кравчук)

• КЕНТАВР (реж. Кирилл Кемниц)

• КЛИПМЕЙКЕРЫ (реж. Григорий Константинопольский)

• КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ (реж. Светлана Самошина)

• МЕДЕЯ (реж. Игорь Волошин)

• МИРА (реж. Дмитрий Киселёв)

• НАВОДНЕНИЕ (реж. Иван И. Твердовский)

• НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА (реж. Любовь Борисова)

• НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (реж. Владимир Алеников)

• НЮРНБЕРГ (реж. Николай Лебедев)

• ОТПУСК В ОКТЯБРЕ (реж. Роман Михайлов)

• ПЛОТНИК (реж. Авдотья Смирнова)

• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ (реж. Александр Войтинский)

• ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (реж. Игорь Волошин)

• ПОЕХАВШАЯ (реж. Антон Маслов)

• ПОМИЛОВАНИЕ (реж. Айнур Аскаров)

• ПРАВЕДНИК (реж. Сергей Урсуляк)

• РУССКИЙ КРЕСТ (реж. Эдуард Бояков, Петр Зеленов)

• СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)

• СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (реж. Сергей Ильин)

• ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (реж. Стася Венкова)

• ТУМАН (реж. Наталия Гугуева)

• У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ (реж. Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян)

• ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (реж. Карен Шахназаров)

• ЧЕБУРАШКА (реж. Дмитрий Дьяченко)

• ЧУВСТВА АННЫ (реж. Анна Меликян)

• ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (реж. Александр Котт)

Лучший телевизионный сериал

• «Акушер» (реж. Денис Карро)

• «Аутсайдер» (реж. Владимир Нахабцев)

• «Бизон: Дело манекенщицы» (реж. Сергей Чекалов)

• «Все как у людей. Продолжение» (реж. Кирилл Седухин)

• «Всем по 50» (реж. Станислав Назиров)

• «Горько-соленое море» (реж. Всеволод Аравин)

• «Дама с собачкой» (реж. Мирослав Малич)

• «Доктор Краснов» (реж. Алена Райнер)

• «Друг на час» (реж. Александр Бойков)

• «Катюша» (реж. Илья Казанков)

• «Кафе “Куба”» (реж. Жанна Кадникова)

• «Лимитчицы» (реж. Ольга Доброва-Куликова)

• «Лихорадка» (реж. Александр Касаткин)

• «Между нами глубокое море» (реж. Егор Баринов)

• «Операция “Престол”» (реж. Владимир Кильбург)

• «Первокурсница» (реж. Илья Ермолов)

• «СССР» (реж. Алексей Рудаков)

• «Трейдер» (реж. Энтони Уоллер)

• «Шаляпин» (реж. Егор Анашкин)

• «Шпион» (реж. Иван Стаханов)

Лучший проект онлайн-платформы

• «13 Клиническая» (реж. Клим Козинский, «Иви»)

• «Актрисы» (реж. Федор Бондарчук, Wink)

• «Балет» (реж. Евгений Сангаджиев, Wink)

• «Бэби-тур» (реж. Федор Стуков, Kion)

• «Библиотекарь» (реж. Игорь Твердохлебов, Wink)

• «Жить жизнь» (реж. Артем Аксененко, Start)

• «За полчаса до весны» (реж. Степан Коршунов, Кирилл Папакуль, Оксана Барковская, Start)

• «Комплекс бога» (реж. Флюза Фархшатова, Kion)

• «Король и Шут» (реж. Рустам Мосафир, «Кинопоиск»)

• «Кошка» (реж. Карен Оганесян, Start)

• «Крутая перемена» (реж. Карен Оганесян, Start)

• «Лада Голд» (реж. Никита Власов, «Иви»)

• «Мастодонт» (реж. Станислав Довжик, Марат Ким, «Иви»)

• «Мерзлая земля» (реж. Оксана Карас, «Кинопоиск»)

• «Открытый брак» (реж. Иван Китаев, Okko)

• «Очевидное невероятное» (реж. Александр Войтинский, Okko)

• «Плейлист волонтера» (реж. Максим Свешников, Okko)

• «Райцентр» (реж. Данил Чащин, Эдуард Мошкович, «Иви»)

• «Раневская» (реж. Дмитрий Петрунь, Kion)

• «Сансара» (реж. Мария Агранович, Сергей Коротаев, Okko)

• «Секс. До и после» (реж. Дарья Мороз, Okko)

• «Сны Алисы» (реж. Андрей Джунковский, Илья Овсенев, Premier)

• «Тайна пропавшей деревни» (реж. Андрей Шавкеро, «Иви»)

• «Трепачи» (реж. Симон Багдасарян, Premier)

• «Ухожу красиво» (реж. Миша Поляков, Wink)

• «Фандорин. Азазель» (реж. Нурбек Эген, «Кинопоиск»)

• «Фишер» (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink)

• «Черное облако» (реж. Карен Оганесян, Okko)

Фото: официальный сайт премии