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Премия «Золотой орел» объявила номинантов

Автор: БК

25 декабря 2023

Церемония вручения состоится 26 января на «Мосфильме»

Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой орел». Об этом сообщается на официальном сайте.

В рамках церемонии будут вручены награды в 23 категориях. На соискание премии за 2023 год рассматривались: отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, и телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, включая фильмы и сериалы онлайн-платформ.

ХХII торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Полный список номинантов

Лучший игровой фильм
• 1993 (реж. Александр Велединский)
• ВЫЗОВ (режиссер Клим Шипенко)
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (реж. Александр Войтинский)
• ПРАВЕДНИК (реж. Сергей Урсуляк)
• СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)

Лучший телевизионный сериал
• «Бизон: Дело манекенщицы» (реж. Сергей Чекалов)
• «Шаляпин» (реж. Егор Анашкин)
• «Шпион» (реж. Иван Стаханов)

Лучший проект онлайн-платформы
• «Библиотекарь» (реж. Игорь Твердохлебов, Wink)
• «Плейлист волонтера» (реж. Максим Свешников, Okko)
• «Фишер» (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink)

Лучший неигровой фильм
КИНОЯЗЫК ЭПОХИ: МАРЛЕН ХУЦИЕВ (реж. Андрей Истратов)
МЕЛЬНИКОВ (реж. Марина Мария Мельник)
СИМОНОВЫ И ТРОШКИНЫ: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ (реж. Галина Евтушенко)

Лучший короткометражный фильм
• «Здесь и сейчас» (реж. Павел Королько)
• «Остановка» (реж. Никита Парчутов)
• «Шоссе Энтузиастов» (реж. Федор Кравчук)

Лучший анимационный фильм
КОТЫ ЭРМИТАЖА (реж. Василий Ровенский)
СВЕТЛЫЕ ДУШИ (реж. Анастасия Жакулина)
ХАРМС (реж. Светлана Андрианова)

Лучшая режиссерская работа
• Александр Велединский (1993)
• Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК)
• Борис Хлебников (СНЕГИРЬ)

Лучший сценарий
• Александр Велединский (1993)
• Геннадий Островский (ПРАВЕДНИК)
• Наталья Мещанинова, Борис Хлебников (СНЕГИРЬ)

Лучшая мужская роль в кино
• Евгений Цыганов (1993)
• Александр Яценко (ПРАВЕДНИК)
• Макар Хлебников, Олег Савостюк (СНЕГИРЬ)

Лучшая женская роль в кино
• Юлия Пересильд (ВЫЗОВ)
• Любовь Константинова (ПРАВЕДНИК)
• Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ)

Лучшая мужская роль на телевидении
• Сергей Безруков («Бизон: Дело манекенщицы»)
• Александр Яценко («Шаляпин»)
• Сергей Безруков («Шпион»)

Лучшая женская роль на телевидении
• Елена Яковлева («Дама с собачкой»)
• Любовь Константинова («Лихорадка»)
• Юлия Снигирь («Шаляпин»)

Лучший актер онлайн-сериала
• Иван Янковский («Плейлист волонтера»)
• Иван Янковский, Александр Яценко («Фишер»)
• Филипп Янковский («Черное облако»)

Лучшая актриса онлайн-сериала
• Светлана Ходченкова («Актрисы»)
• Александра Бортич («Фишер»)
• Марьяна Спивак («Черное облако»)

Лучшая мужская роль второго плана
• Максим Лагашкин (1993)
• Игорь Гордин (ИМПЕРАТРИЦЫ)
• Евгений Ткачук (ПРАВЕДНИК)

Лучшая женская роль второго плана
• Александра Ребенок (1993)
• Маша Лобанова (КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ)
• Елена Яковлева (ПОЕХАВШАЯ)

Лучшая операторская работа
• Михаил Милашин (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)
• Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК)
• Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ)

Лучшая работа художника-постановщика
• Мария Турская (ИМПЕРАТРИЦЫ)
• Анастасия Каримулина (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)
• Сергей Февралев (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ)

Лучшая работа художника по костюмам
• Екатерина Шапкайц (ИМПЕРАТРИЦЫ)
• Надежда Васильева, Ольга Михайлова (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)
• Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ)

Лучшая музыка к фильму
• Алексей Рыбников (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)
• Василий Тонковидов (ПРАВЕДНИК)
• Юрий Потеенко (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ)

Лучший монтаж фильма
• Тим Павелко (ВЫЗОВ)
• Алексей Пузырев, Алексей Гусев, Александр Зубков (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)
• Иван Лебедев (СНЕГИРЬ)

Лучшая работа звукорежиссера
• Борис Войт (ВЫЗОВ)
• Иван Арапов, студия Flysound (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)
• Максим Беловолов (СНЕГИРЬ)

Лучшие визуальные эффекты
• ALGOUS studio (ВЫЗОВ)
• ALGOUS studio (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)
• ALGOUS studio (СНЕГИРЬ)

Фото: официальный сайт премии

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