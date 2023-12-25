Премия «Золотой орел» объявила номинантов

Церемония вручения состоится 26 января на «Мосфильме»

Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой орел». Об этом сообщается на официальном сайте.

В рамках церемонии будут вручены награды в 23 категориях. На соискание премии за 2023 год рассматривались: отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, и телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, включая фильмы и сериалы онлайн-платформ.

ХХII торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Полный список номинантов

Лучший игровой фильм

• 1993 (реж. Александр Велединский)

• ВЫЗОВ (режиссер Клим Шипенко)

• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (реж. Александр Войтинский)

• ПРАВЕДНИК (реж. Сергей Урсуляк)

• СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)

Лучший телевизионный сериал

• «Бизон: Дело манекенщицы» (реж. Сергей Чекалов)

• «Шаляпин» (реж. Егор Анашкин)

• «Шпион» (реж. Иван Стаханов)

Лучший проект онлайн-платформы

• «Библиотекарь» (реж. Игорь Твердохлебов, Wink)

• «Плейлист волонтера» (реж. Максим Свешников, Okko)

• «Фишер» (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink)

Лучший неигровой фильм

• КИНОЯЗЫК ЭПОХИ: МАРЛЕН ХУЦИЕВ (реж. Андрей Истратов)

• МЕЛЬНИКОВ (реж. Марина Мария Мельник)

• СИМОНОВЫ И ТРОШКИНЫ: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ (реж. Галина Евтушенко)

Лучший короткометражный фильм

• «Здесь и сейчас» (реж. Павел Королько)

• «Остановка» (реж. Никита Парчутов)

• «Шоссе Энтузиастов» (реж. Федор Кравчук)

Лучший анимационный фильм

• КОТЫ ЭРМИТАЖА (реж. Василий Ровенский)

• СВЕТЛЫЕ ДУШИ (реж. Анастасия Жакулина)

• ХАРМС (реж. Светлана Андрианова)

Лучшая режиссерская работа

• Александр Велединский (1993)

• Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК)

• Борис Хлебников (СНЕГИРЬ)

Лучший сценарий

• Александр Велединский (1993)

• Геннадий Островский (ПРАВЕДНИК)

• Наталья Мещанинова, Борис Хлебников (СНЕГИРЬ)

Лучшая мужская роль в кино

• Евгений Цыганов (1993)

• Александр Яценко (ПРАВЕДНИК)

• Макар Хлебников, Олег Савостюк (СНЕГИРЬ)

Лучшая женская роль в кино

• Юлия Пересильд (ВЫЗОВ)

• Любовь Константинова (ПРАВЕДНИК)

• Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ)

Лучшая мужская роль на телевидении

• Сергей Безруков («Бизон: Дело манекенщицы»)

• Александр Яценко («Шаляпин»)

• Сергей Безруков («Шпион»)

Лучшая женская роль на телевидении

• Елена Яковлева («Дама с собачкой»)

• Любовь Константинова («Лихорадка»)

• Юлия Снигирь («Шаляпин»)

Лучший актер онлайн-сериала

• Иван Янковский («Плейлист волонтера»)

• Иван Янковский, Александр Яценко («Фишер»)

• Филипп Янковский («Черное облако»)

Лучшая актриса онлайн-сериала

• Светлана Ходченкова («Актрисы»)

• Александра Бортич («Фишер»)

• Марьяна Спивак («Черное облако»)

Лучшая мужская роль второго плана

• Максим Лагашкин (1993)

• Игорь Гордин (ИМПЕРАТРИЦЫ)

• Евгений Ткачук (ПРАВЕДНИК)

Лучшая женская роль второго плана

• Александра Ребенок (1993)

• Маша Лобанова (КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ)

• Елена Яковлева (ПОЕХАВШАЯ)

Лучшая операторская работа

• Михаил Милашин (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)

• Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК)

• Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ)

Лучшая работа художника-постановщика

• Мария Турская (ИМПЕРАТРИЦЫ)

• Анастасия Каримулина (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)

• Сергей Февралев (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ)

Лучшая работа художника по костюмам

• Екатерина Шапкайц (ИМПЕРАТРИЦЫ)

• Надежда Васильева, Ольга Михайлова (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)

• Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ)

Лучшая музыка к фильму

• Алексей Рыбников (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)

• Василий Тонковидов (ПРАВЕДНИК)

• Юрий Потеенко (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ)

Лучший монтаж фильма

• Тим Павелко (ВЫЗОВ)

• Алексей Пузырев, Алексей Гусев, Александр Зубков (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)

• Иван Лебедев (СНЕГИРЬ)

Лучшая работа звукорежиссера

• Борис Войт (ВЫЗОВ)

• Иван Арапов, студия Flysound (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)

• Максим Беловолов (СНЕГИРЬ)

Лучшие визуальные эффекты

• ALGOUS studio (ВЫЗОВ)

• ALGOUS studio (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)

• ALGOUS studio (СНЕГИРЬ)

Фото: официальный сайт премии