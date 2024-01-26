Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов

Лучшим игровым фильмом был назван «Снегирь» Бориса Хлебникова

В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» завершилась ХХII торжественная церемония вручения премии «Золотой Орел».

Лучшим игровым фильмом был назван СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, а лучшим проектом онлайн-платформы – «Фишер».

Почетные награды за вклад в кинематограф были вручены режиссеру Карену Шахназарову и оператору Анатолию Мукасею. Юлия Пересильд была удостоена специального приза, как первая актриса-космонавт.

Полный список победителей

• Лучший игровой фильм – СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)

• Лучший телевизионный сериал – «Бизон: Дело манекенщицы» (реж. Сергей Чекалов)

• Лучший проект онлайн-платформы – «Фишер» (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Wink)

• Лучший неигровой фильм – МЕЛЬНИКОВ, реж. Марина-Мария Мельник

• Лучший короткометражный фильм – «Шоссе Энтузиастов», реж. Федор Кравчук

• Лучший анимационный фильм – КОТЫ ЭРМИТАЖА, реж. Василий Ровенский

• Лучшая режиссерская работа – Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК)

• Лучший сценарий – Александр Велединский (1993)

• Лучшая мужская роль в кино – Александр Яценко (ПРАВЕДНИК)

• Лучшая женская роль в кино – Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ)

• Лучшая мужская роль на телевидении – Сергей Безруков («Бизон: Дело манекенщицы»)

• Лучшая женская роль на телевидении – Елена Яковлева («Дама с собачкой»)

• Лучшая мужская роль второго плана – Евгений Ткачук (ПРАВЕДНИК)

• Лучшая женская роль второго плана – Александра Ребенок (1993)

• Лучшая операторская работа – Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК)

• Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Февралев (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ)

• Лучшая работа художника по костюмам – Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ)

• Лучшая музыка к фильму – Алексей Рыбников (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)

• Лучший монтаж фильма – Иван Лебедев (СНЕГИРЬ)

• Лучшая работа звукорежиссера – Максим Беловолов (СНЕГИРЬ)

• Лучшие визуальные эффекты – ALGOUS studio (СНЕГИРЬ)

• Специальный приз в 100-летие «Мосфильма» за выдающийся вклад – Карен Шахназаров

• Специальный приз за вклад в российский кинематограф – Анатолий Мукасей

• Специальный приз первой женщине-космонавту – Юлия Пересильд

Фото: кадр из фильма СНЕГИРЬ